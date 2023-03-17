嘉義縣鹿草鄉殯儀館，日前發生有葬儀社疑似誤領大體火化事件。 （邱顯誠 攝）

嘉義縣鹿草殯儀館，3月12日發生有葬儀社業者疑似誤領喪家遺體火化事件，導致受害家屬，只能以骨灰罈為親人舉行告別式，家屬已報案要提告毀損屍體，目前警方正受理調查詳細原因。

據了解，在3月11日，葬儀社業者至鹿草殯儀館要領大體退冰，當時現場喪家有林姓、陳姓2方，分別在3號與6號冰櫃，業者要領6號冰櫃陳姓往生者大體，卻誤領到3號林姓死者，並進行後續火化事宜，隔日12日陳姓喪家告別式結束後，館方人員清洗冰櫃時，卻看到告別式主角大體還在，驚覺領錯與燒錯，立即通報館長聯繫葬儀社業者。

葬儀社接獲館方告知燒錯成林姓喪家往者，也立即返回領陳姓遺體到嘉義市殯火化，而13日換林姓喪家舉行告別式時，只能用骨灰進行。

而嘉義縣昨日也有許多單位都收到不具名信，控訴鹿草殯儀館將林姓往生者大體讓葬儀社誤領，火化成骨灰，痛批管理單位人員都沒有主動告知，想隱瞞錯誤。

對此，鹿草鄉長嚴珮瑜表示，發生燒錯事件，館長有立即到現場向遭燒錯的林姓家屬表達關心慰問，同時聯繫相關人員，表達後續家屬若需協助，公所會一起幫忙雙方協調處理。

嚴珮瑜指出，依公所的管理自治條例，殯儀館提供靈堂及相關硬體設備，供民眾申請租借使用，也僅對設備使用收費，並無介入喪家處理喪儀權限。本館人員在場提供協助，依自治條例規範認領遺體是由遺族確認。

葬儀社業者喊冤說，在領取大體時，有跟館方人員告知公司名與陳姓往生者姓名，稱是殯儀館管理人員錯報號碼；而且因陳姓死者生前家屬關係不佳，家屬未再次確認遺體，故致使林姓死者大體被誤領、誤火化；嚴珮瑜則表示，在亡者姓名、號碼都有標識，館方並沒有疏失，但為避免類似事件再度發生，將檢討作業流程。

目前水上分局鹿草分駐所已受理林姓死者家屬報案，要對殯葬業者提告毀損屍體，警方依法移請嘉義地檢署進行偵辦。