武陵農場的貼梗海棠花瓣碩大相當亮麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場的貼梗海棠花瓣碩大相當亮麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場擁有台灣少見整排的大型貼梗海棠，目前天氣轉暖，正是觀賞海棠的最佳季節。武陵農場副場長胡發韜表示，因氣候地理條件得宜，農場的海棠開花時整株滿滿花朵，花瓣碩大相當亮麗，最佳賞花期至3月下旬。此外，眼尖同仁發現「紅白雙色並蒂」貼梗海棠現蹤，相當幸運！

貼梗海棠又稱鐵杵海棠、刺梅、長壽梅，屬薔薇科木瓜屬，枝幹叢生且枝上還有長有小刺，花梗短，花朵也緊貼在枝幹之上，故而得名貼梗海棠，花期於3-4月春分時節前後。

胡發韜表示，武陵的海棠花色有腓紅、桃紅、粉淡和白色，正逐次綻放，預估最佳賞花期可至3月下旬，尤其來場遊客，大多數都是第一次見到海棠美麗花容，非常亮麗又討喜。

近日農場同仁發現有極為少見具桃紅色及白色的「紅白雙色並蒂」貼梗海棠，並蒂花的珍貴之處就在於只能自然生成，後天是無法培育的，具有極少見獨特性，且在自然環境中觀賞花卉植物能發生「並蒂」，並出現不同顏色「花色」的突變機率，在一般自然植物界更是低於十萬分之一，因此被稱做是花中罕見極品。

胡發韜說，「花開並蒂」寓意成雙成對戀人伴侶夫妻間，情深似海、恩愛延綿此生不渝的愛情。此外，也因此被視為植物界「雙胞胎」，所以有被用來表示手足情深兄弟情誼，彰顯袍澤同胞兄弟間感情深厚。