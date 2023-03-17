台灣人愛喝咖啡，根據國際咖啡組織（ICO）的報告，2021年台灣人一年共喝掉約28.5億杯咖啡。研究指出，每天喝咖啡可降低糖尿病及心血管疾病風險；不過專家提醒，某些人對於咖啡因代謝較差，恐怕影響身體器官。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，之前有研究指出，每天喝3至5杯咖啡（平均含有70至150毫克咖啡因），可降低患糖尿病和心血管疾病風險；最近科學家開始研究，究竟哪些人身體內的咖啡因和這些有關係？他們找到了那些咖啡因代謝慢的人。

黃軒指出，研究人員發現咖啡因代謝慢的人，血液中的咖啡因濃度，都高於咖啡因代謝快的人。咖啡因可促進新陳代謝、促進脂肪燃燒、降低食慾，每天攝取100毫克咖啡因，可使每日能量消耗增加約100大卡。因此，血液中高濃度的咖啡因會增加身體能量消耗，導致「體重減輕」，進而降低患「第二型糖尿病」和「心血管疾病」的風險。

至於哪些人是咖啡因代謝慢的人？黃軒說，研究團隊發現了與咖啡因代謝率相關的常見基因變異。決定咖啡因代謝的「CYP1A2基因」若出現變異，這些人少喝咖啡，但血液中的咖啡因仍維持高濃度，引起了咖啡因在體內產熱、消耗熱量的時間拉長。

大部分的第二型糖尿病患者是肥胖體型，肥胖會導致胰島素阻抗，增加糖尿病和心血管疾病風險。因此，血液中咖啡因含量高，會增加能量消耗，導致體重減輕，因而降低患糖尿病和心血管疾病的風險。

不過專家提醒，民眾不該因此只靠喝咖啡減肥，或為了降低糖尿病、心血管疾病風險而喝咖啡，乖乖運動及控制飲食才是最有效的。另外，攝取太多咖啡因也可能出現心悸或心律不整；添加糖、奶則可能讓體重增加。

研究人員認為，亞洲人對咖啡因的代謝能力較差，對於咖啡的耐受度也較低。咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下。並提醒，有基因變異、咖啡因代謝慢的族群，更要小心咖啡因對身體器官產生的影響。