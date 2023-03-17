U：NUS將於4月8、9日在Legacy Taipei開唱。（滾石唱片提供）

男團U：NUS上月在台中完成首場演唱會，緊接著4月8、9日連2天將於Legacy Taipei舉辦台北場，團員們在台中場首唱2首全新歌曲，其中嗨翻全場的〈修理偶〉單曲今（17日）凌晨上架，MV同日首播，〈修理偶〉結合樂團元素的活力狂熱，與詼諧趣味的饒舌歌詞，講述青春男女在感情世界裡的反覆掙扎與自我矛盾，U：NUS不僅挑戰全新搖滾嘻哈曲風，更第一次嘗試獨特的嘶啞唱腔，帶給歌迷煥然一新的視聽感受。

〈修理偶〉歌詞詼諧有趣，歌名直譯fix me，並翻玩「臺灣國語」帶入諧音，希望帶給大家無憂無慮、青春無敵的歡樂感。不僅如此，該曲再現高胥崴獨特的台語rap，更嘗試用嘶啞唱腔詮釋副歌，團員表示：「這次歌曲走搖滾嘻哈風，比較龐克，樂團感比較重，想做出不一樣的風格給大家。」也分享創作主題：「像是在暗戀一個女生，但被對方愛搭不理的，心裡於是下定決心不要繼續喜歡這個人了。」

繼首支創作單曲〈U ＆ US〉，新曲〈修理偶〉同樣是U：NUS的全創作作品，更是團員一起「玩出來的」，創作過程自在有趣。U：NUS表示：「這首歌最酷的地方是，寫歌都在錄音室的當下，一起即興完成的，大家都發揮得很free，也因此這麼有趣，第一次提demo就很完整，副歌很早就出來了。」團員們同時為準備演唱會及拍攝MV勤練各種樂器，高胥崴在MV中首次出鏡彈貝斯，透露：「對貝斯不是很熟，但拍攝時很開心，就一直彈，彈到手指都起水泡了。」練習過程充滿挑戰，成為他們難得的體驗。