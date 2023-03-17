土耳其東南部洪水氾濫 道路崩塌 道路變滾滾泥河

土耳其2月才遭規模7.8的強震襲擊，導致當地和敘利亞超過5.2萬人喪生，如今又面臨洪患，至少有16人死亡。

據BBC和《每日郵報》（Daily Mail）報導，在周二持續到周三的暴雨無情沖刷下，土耳其東南部的阿德亞曼省（Adiyaman）和尚勒烏爾法省（Sanliurfa）又受到洪水侵襲。而先前的強震受災戶因為還安置在帳篷，還有貨櫃屋內，因此受創相當慘重。

驚人的錄影顯示，在暴漲的洪水沖刷下，車輛紛紛被沖走，民眾也無助地在水中載沉載浮。放眼望去，只見街道變成滾滾泥河。而道路在洪水不斷沖刷下，也從中斷裂翻起。