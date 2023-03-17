台東縣代表隊今年總共派出580名運動員參加全國原住民族運動會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國原住民族運動會將於3月24日至27日在台北市暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊今年總共派出580名運動員、參加16項競技項目，是歷年來參與選手最多的1次，台東縣政府今天上午舉行授旗儀式，由台東縣體育會理事長陳銘風將縣旗頒授給台東縣代表隊副總教練呂華詩。

授旗儀式今天上午9點舉行，首先由台東縣體育會理事長陳銘風將縣旗頒授給台東縣代表隊副總教練呂華詩，他並揮舞縣旗與選手高喊3聲「台東縣！加油」。

台東是全國原住民群族分布最廣、人口比例最多的縣市，台東縣政府教育處今年總共派出580位原住民族運動員參賽，是歷年來參與選手最多的1次。教育處副處長黃玉燕期勉所有選手，代表台東縣出外到台北市參加原住民族運動會就是一種榮譽，祝福選手都能獲得佳績，為台東縣爭取最高榮譽。

112全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，另24日下午2時假台北花博爭豔館舉行原味十足的開幕式，各縣市進場都必須穿著原住民傳統服飾。今年台東縣代表隊總計580人，陣容相當龐大堅強，將分別參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河、傳統鋸木及傳統狩獵等16個競賽項目，目前選手都積極練習中，奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍獎盃。

教育處進一步說明，這幾年台東縣原住民在體育方面的表現亮眼，女子舉重奧運金牌郭婞淳（阿美族）、體操游朝偉（排灣族）、田徑羅佩琳（阿美族）都是優秀的運動選手，另外原住民傳統的民俗競技比賽，如傳統負重、傳統拔河及傳統樂舞等，可以說是融合運動及家鄉文化的絕佳呈現，期許大家都能獲得佳績，再攀台東縣運動競技高峰，為台東縣爭光。