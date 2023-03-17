影響房屋價格的因素很多，除了坪數和房況之外，房屋地段、格局、甚至是座向、門牌、以及區域內是否重大建設等議題，都會影響房屋的價格。許多黑心房仲接到售屋委託時，往往嫌棄屋主的房屋狀況不佳、難以售出好價格，刻意掩蓋掉房屋的其他優勢，壓低屋主對價格的期待。接著再聯手投機客，以低於市場行情購入；投機客購入後再以高價售出，一來一往之間，屋主可能就會損失高達百萬的差價！

永慶房屋提醒，若要避免遭到黑心房仲坑騙，一定要請房仲業者完整提供區域行情，更要比對多家房仲業者的資料，並選擇誠實的房仲業者為自己服務，消費者的購售屋權益才有保障。

嫌棄屋況差 黑心房仲刻意忽視房屋其他優勢

永慶房屋經紀人謝宗憲分享，2021年時他接到一名屋主的委託，希望協助出售一間位於江子翠的房屋。謝宗憲以實價登錄資訊向屋主說明，屋主房屋的成交行情大約坐落在50-55萬元之間，以房屋52坪的坪數來計算，初步估計總價應坐落在2850萬元至3100萬元間。

此時屋主向謝宗憲表示，他也有委託其他房仲協助估價，但是該名房仲表示，房屋屋齡高、屋況不佳，總價一定會比市場行情來得低，建議以2750萬元出售才有成交機會。然而，謝宗憲實地走訪後，發現屋齡雖高，但是屋況卻維持得很好，而且房屋還有格局方正、採光良好、低公設比等優勢，但是另外一名房仲卻都沒有考慮進去。

於是謝宗憲向屋主仔細說明這些房屋的優勢，並向屋主保證，這間房子絕對不像該名房仲所說的那麼差，一定能以正常行情成功售出。屋主也決定委託謝宗憲經紀人協助售屋。結果謝宗憲透過永慶房屋「團隊聯賣」的優勢，在一周內就成功幫屋主以3000萬元順利成交，幫屋主挽回250萬元的差價。

永慶房屋謝宗憲經紀人分享，曾有屋主委託房仲售屋，該名房仲卻刻意低估高達250萬元房價，屋主險遭坑騙。(圖/永慶房屋提供)

「賣太高沒人要」話術 屋主險遭坑騙3成房價

永慶房屋經紀人陳忠琦也分享一次類似的案例：曾有一名屋主買下南港一處公寓後，長期委託熟識房仲出租。後來賣房時，也一併委託該名房仲出售。結果該名房仲聲稱，該房屋屋齡高、又因為長期出租、屋況不佳，建議以單價36萬、總價700萬元出售才有機會，還以「賣太高沒人要」的說法，把房子嫌棄得一無是處。

後來屋主輾轉找到陳忠琦經紀人，陳忠琦在實際觀察過房屋狀況、並比較實價登錄資料後，向屋主表示，房屋周遭的成交行情大約落於49-51萬元之間。房屋的狀況和部分條件雖然較差，但是坐落的路段佳、區域未來也有發展題材和優勢，房屋價格不至於低到36萬元，這幾乎已是市場行情的7折價。

屋主聽完決心委託陳忠琦經紀人協助售屋，最後陳忠琦也成功以每坪50萬元的行情，以960萬總價圓滿成交，幫助屋主挽回260萬元的差價。

黑心房仲壓價三招 消費者務必小心

永慶房屋陳忠琦經紀人表示，屋況並不是決定房屋價格高低的唯一因素，還要仔細評估房屋的交通位置、格局座向、區域發展等因素，才能合理估算出房屋的真實價值。然而房市上，有許多黑心房仲，常常會以片面資訊誤導消費者對房屋價值的認識，這些黑心房仲的手法可以被歸納出下列的「壓價三招」。

首先，黑心房仲會先嫌棄屋主房屋的屋況、格局等條件，聲稱房屋難以獲得消費者青睞，建議屋主以低於市場的行情出售房屋。接著，黑心房仲接受售屋委託之後，再以「冷凍行銷」的方式，刻意營造出沒人有興趣、覺得價格太高等假象，刻意壓低屋主對房價期待。第三步，與黑心房仲聯手的投機客此時出場，以略高於原本建議的價格，表達購買意願。許多屋主覺得這是難得的出售機會，往往就會同意投機客的價格。殊不知投機客的出價遠低於市場行情。這些投機客購得房屋後，再以高價進行轉售，賺取差價，往往使屋主蒙受數百萬元的財物損失。

陳忠琦建議，消費者如有意願出售房屋，一定要徵詢多家房仲業者的估價，並請房仲提供完整實價登錄資訊。同時也檢查房仲業者是否有刻意隱瞞成交行情的狀況，最後選擇誠實房仲為自己服務才有保障。永慶房屋為保障消費者的購售屋權益，推出「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如果未落實相關誠實服務，最高賠償賣方4倍服務費、買方最高400萬元。陳忠琦表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，維護每一位消費者的權益。