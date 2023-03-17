資深分析師柯孟聰指出，台股從萬8高點到萬2低點，進行一波大修正，在A波跌完後進行B波反彈，目前反彈到2分之1位置，接近B波反彈滿足點，也就是萬6附近面臨壓力。理論上還有C波下跌，這波反彈接近尾聲，因此要特別留意修正時間點，至於拉回幅度，還是要觀察升息、CPI及地緣政治影響。

他認為，台股從8000多點長線一路來到18000點，多頭時間太久，盤勢由多轉空後，整個大修正還沒有結束，從去年1月開始下跌，大長線轉折至少到今年8月份，預計還要經過5個月整理，大區間整理機會大，未來5個月仍在14000點上下2000點行走。

國際情勢負面因子還在，以2008年來看，金融海嘯初期也沒怕，但雷曼兄弟出事才引發一波大恐慌，所以這次矽谷銀行倒閉、瑞士信貸財報等問題，會不會引發後續金融市場效應，必須要特別關注。

大盤還在大區間整理，看個股表現，近期年報公布後，股利跟著公布，現金殖利率高的都有表現，主要高殖利率是空頭市場的保護傘，即使套牢都還有不錯現金入袋，以長榮跟萬海的例子最為明顯，公布後市場反應截然不同。