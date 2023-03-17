苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，17日完成插秧，使用4種不同顏色秧苗。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，17日完成插秧，由人工按照圖樣一一插栽。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，17日完成插秧，由人工按照圖樣一一插栽。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，17日完成插秧，農會理事長呂聯慶帶著小朋友們一起祭拜田頭伯公。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，17日完成插秧，北市松山國小學生高興歡呼。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，北市松山國小學生下田體驗插秧。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會新一期彩繪稻田，北市松山國小學生下田體驗插秧。（謝明俊攝）

聞名全台的苑裡鎮彩繪稻田，最新一期彩繪稻田，17日完成最後插秧工作，特別邀請北市松山國小高年級學生前來實地下田體驗插秧，小朋友們首次打赤腳踏入水田中，紛紛興奮大叫，完成人生首次插秧體驗。苑裡鎮農會所主辦的彩繪稻田，這次使用了黃、白、紫、黑等4種顏色，但對於今年彩繪圖樣，農會高調保密，歡迎大家50天後一起來解密，欣賞最新的彩繪稻田。

苑裡鎮農會23年前為應我國加入WTO世貿組織，對在地生產稻米造成衝擊，因而在苗栗農改場博士張素貞的建議下，嘗試稻田彩繪，利用不同品種的稻米來組合出有趣的圖樣，彷彿就像一張大型看板，並由最初只有紫色稻種，到後來農改場研發出白、黃、黑等顏色稻種，更使彩繪稻田的樣式及顏色更形多樣化，也打出苑裡彩繪稻田的名號，讓許多鄉鎮農會紛紛彷效。

彩繪稻田是設計栽種工序相當龐雜，苑裡鎮農會人員在每年2期的稻作，都會設計不同的彩繪主題，先在電腦上設計主題並予修改，定稿後，再套印在栽種的稻田上，利用工具畫出方格，再利用細竹枝與白棉線拉出圖樣，由人力根據排定不同顏色的稻種，一一插種完成，根據稻作生長時間，約過50天彩繪稻田就可以展現最完整的圖樣。農會從設計圖樣到實地畫妥圖樣就花了近2個月時間，再花了整整3天時間，召集在地的老農、青農一起聯手，以人力一一插種新秧苗。

苑裡鎮農會全力推動校園食農教育，與台北市松山國小校友會、中華民國四健會總會合作，邀請松山國小高年級學生前來體驗插秧，苑裡鎮農會特別準備另一塊稻田，以松山國小校友會的圖案為設計主題，由小學生們親手栽下秧苗，並約定待稻秧長大後，再一起回來觀賞自己努力的成果。