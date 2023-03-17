以ChatGPT、GPT-4為代表的「生成式AI」在全球掀起一波熱潮，也揭示了AI在商業應用的無限潛力。身為「科技房仲」的永慶房屋，不但已運用許多AI技術在房產科技中，推出「AI智能配對系統」等服務，更以「人性化科技」的內涵為目標，打造更具人性、貼近消費者的房產科技服務。

永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯指出，運用AI技術來提升使用者的工作效率，在產業裡已經行之有年。而近年來ChatGPT、GPT-4等「生成式AI」技術和應用日趨成熟，彷彿真人般的對答過程，更在各行各業裡造成震撼和衝擊，也證明了「科技人性化」將會是AI技術的未來趨勢。

永慶房屋很早就將AI技術運用至購售屋服務。呂學堯舉例，永慶房屋獨有的「AI智能配對系統」能夠根據消費者需求和屬性，採取不同的篩選邏輯和推薦策略，在數項簡短條件下，就能迅速幫助消費者找到心目中的房子，節省經紀人和消費者的寶貴時間。

永慶的AI技術也被運用在永慶房屋經紀人的日常工作上，減輕經紀人的工作負擔，讓永慶房屋經紀人能將寶貴時間回饋到客戶身上，貼近客戶需求，做到顧問式服務。

永慶房屋更開始展開房產科技「人性化」的探索。呂學堯說明，近年來「生成式AI」日趨成熟，具備強大的服務潛力。以ChatGPT為例，不僅能夠勝任自動客服，讓機器人代替員工進行線上客服，迅速解決常見的消費者詢問；或是根據用戶的諮詢，自動識別問題，並即時轉交給恰當的員工進行處理，大幅提高客戶服務效率和滿意度，也降低客戶服務成本。

而擁有近200人，涵蓋前後端開發、雲端技術、大數據分析、AI數據工程等多元領域的永慶數位與資訊團隊，也早已著手探索「生成式AI」在房地產服務中的可能性。永慶數位與資訊團隊更跨界結合不同領域的科技技術，例如AR、XR、元宇宙等技術，打造更全面完整的人性化賞屋體驗。

呂學堯也補充，永慶房屋始終從客戶和經紀人的角度和使用情境出發，來思索新科技的應用可能性。讓新服務都能符合消費者和經紀人的需求、購售屋歷程變得更高效、精準、而且安心放心。持續引領台灣房仲業的科技創新，帶動產業整體向上發展。為持續開拓人性化房產科技的可能性，永慶房屋持續招募資通訊、數位人才，歡迎對於挑戰AI科技應用、打造房產科技產品的求職者，加入永慶的行列。