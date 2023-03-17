聯準會快速升息，消費景氣出現反轉，股債價值面臨劇烈震盪，美國銀行業在一周內連倒三家，引發市場擔憂出現系統性危機。周三，包括摩根大通、花旗及美國銀行在內的華爾街巨頭，聯手注資300億美元給岌岌可危的第一共和銀行，成功穩住市場信心並刺激美股大漲，然而知名對沖基金巨鱷Bill Ackman卻認為，此舉是一次糟糕的政策，只會建立虛假的信心，反而增加傳染風險。

綜合外媒報導，Bill Ackman認為，大型銀行向第一共和銀行提供鉅額資金，此舉弊大於利，引發的問題恐比解決的問題還要多，「我之前說過時間很重要，我們已經讓日子過去了，當信任危機出現時，任何折衷辦法都是行不通的。」

Bill Ackman強調，他個人並沒有在銀行業有多頭或空頭的部位，「我只是非常擔心金融業的風險會失控，並造成嚴重的經濟損失和困難。」

虛擬貨幣友善銀行silvergate、新創友善銀行矽谷銀行及虛幣友善銀行Signature Bank接連破產，引發市場出現劇烈震盪，拜登政府先是喊話，所有存戶的資金將不受影響，但不會紓困公司與投資者。

周三，在拜登政府推動下，包括摩根大通、富國、花旗及美國銀行等11家大型銀行集團聯合注資300億美元（約新台幣9千億）進行紓困，第一共和銀行執行主席Jim Herbert在聲明中，「我們向這11家銀行表示深切的感謝。」這些存款必須保存在銀行內至少120天。