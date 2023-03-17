2024認知作戰會議 民進黨府院黨都來了 黨內LOL正規軍打頭陣。曾薏蘋攝

民進黨中央今中午邀集ＫＯＬ級數的民代、行政團隊成員及府方代表，召開反認知作戰等專案相關會議會議，總統府副祕書長黃重諺會後受訪表示，對未來重要的政策議題腦力激盪；黨內人士表示，相較國民黨內亂民進黨已經拉開序幕、團結一致；他並轉述，黨內人士轉述，祕書長許立明提及前期在南投作戰模式有良好成效，空戰後援結合大家力量，以「正規軍」作戰方式，發揮很大效果。

黨內人士強調，今天因為登記截止日，所以黨中央邀集黨的ＫＯＬ聲量流量民代及行政院、總統府代表與會，針對相關特定議題如疑賴論、疑美論，大家可用自己臉書、網路及自己途徑去澄清跟說明，至於反認知作戰小組成員將成為大家的幕僚，提供作戰資料，成為後援部隊，以「正規軍」作戰方式、攻防系統建構，對於外界造搖跟抹黑，黨內成員有協防跟後援，後續黨中央也會不定期跟大家開會，這也是宣示黨團結一致性。

據轉述，秘書長許立明提到南投作戰成功模式指出，空戰後援結合大家力量可以發揮很大效果，雖然是區域立委補選，但是全黨在攻防軸線上，不論立委或是地方民代都有戰力協助攻防。

黃重諺指出，今天是就公共訊息溝通上大家提出想法，未來在政策上議題，此外，因為公職實際上都跟選民在互動，今天比較重要的是，對於未來重要政策議題，大家彼此做腦力激盪，讓民眾短時間就懂；他今天主要是來聽聽看公職們關心的議題。

被問到青年票流失；黃重諺說，疫後特別條例規畫開始到特別預算有一個很重要的重點，對比較年輕的國民、受薪階級，無論是全球經濟受到疫情衝擊，政府可以多做甚麼？讓大家在這段期間保持一定生活品質。

他說，因為有關住到年輕世代可能在這個狀況下遇到問題，政府盡量幫忙解決，並在疫後復甦過程中有更好發展機會，緊接著要大選，各項議題要跟年輕世代溝通。

被問到今天是府院黨開會，是準備為了這場選舉？黃說，作為執政黨行政團隊的一員，掌握每一個可能的時間，把每一樣政策認真負責推動好，這才是最重要的事情。

吳思瑤說，黨中央今日召開會議，要結合立法院黨團、各縣市議員的力量，有效防治認知作戰。其中，主動的政策論述大家都分工，也要在被動回應抹黑議題時有效反制。

吳思瑤說，會中大家有很高的共識，必須讓台灣社會回到理性，更不能再放任認知作戰分化台灣、製造對立。這其實不只是因應選戰，因為民進黨是執政黨，有必要維持台灣社會言論安定，而稍晚如果總統初選登記結束，大家也會繼續朝這個目標努力，盡早各就各位。