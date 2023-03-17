國家通訊傳播委員會NCC主委陳耀祥主委涉護航《鏡電視》，台北地檢署將陳耀祥列為瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。當初揭露吹哨者錄音檔的立委陳椒華17日表示，她將繼續於交通委員會提案要求成立鏡電視調閱小組，也呼籲朝野政黨共同支持，並要求陳耀祥須迴避相關案件之審查並靜候調查，以維護NCC審理後續鏡電視相關案件之中立性與獨立性。

針對鏡電視案相關涉案人裴偉及陳耀祥已遭檢調列為被告，陳椒華指出，早在去年9月27日，她質詢時任行政院長蘇貞昌時，即於院會播放三段錄音供全體國人檢視，錄音中揭露蔡英文總統、蘇貞昌以及陳耀祥疑似介入鏡電視申照案，本應公正獨立的NCC，淪為黨政高層的附庸。

對於鏡電視執照審議有黨政黑手介入的疑慮，陳椒華說，自己多次在立法院交通委員會提出臨時提案，要求NCC釐清問題、調查鏡電視及相關人士金流並提案要求成立調閱小組，很遺憾這些提案在交通委員會均遭執政黨委員封殺。

提案內容包括成立調閱委員會，釐清並還原NCC討論鏡電視執照許可過程及執照許可後諸多弊端NCC未調查之真相；請金管會針對鏡電視大股東賣股一事進行金流調查；要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於偵辦終結前，NCC應停止審議鏡電視賸餘之議案，以避免NCC放水護航之反彈聲浪日益擴大，而讓全民對於NCC作為獨立機關之身分產生嚴重質疑。

提案內容還包括針對鏡電視執照核發後，鏡電視是否有違反行政處分「保留許可廢止權事項」等附款，依憲法等規定及本院之前慣例，應邀請具體檢舉鏡電視違法之前董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭、前監察人王金山，以及向媒體提出檢舉之大股東陳泰銘等人，至交通委員會進行說明，以調查NCC有無接獲檢舉卻刻意放水之違法失職情事。但以上數項提案皆遭執政黨多數委員封殺，對於民進黨的護航行為，陳椒華感到非常遺憾。

陳椒華強調，由於近日檢調鏡電視案已啟動調查，並將裴偉及陳耀祥等關係人列為被告，顯然全案存在重大爭議，陳耀祥可能涉嫌瀆職等違法事實，因此她將繼續於交通委員會提案要求成立鏡電視調閱小組，也呼籲朝野政黨共同支持；再者，金管會對於媒體股權交易有疑義時，應依其職權進行金流調查，她也要求金管會應針對鏡電視大股東賣股一事，進行徹底且完整之調查。

最後，陳椒華說，對於陳耀祥主委涉護航《鏡電視》一事，「我要求陳耀祥須迴避相關案件之審查並靜候調查，以維護NCC審理後續鏡電視相關案件之中立性與獨立性。」