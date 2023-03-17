亞大附醫院長許永信與醫療團隊17日宣布首座附設居家護理所正式成立並進行揭牌，病友劉女士更慷慨捐贈公務車，協助社區醫療照護服務更加完善。（潘虹恩攝）

亞大附醫居家護理所經過1年多籌辦，17日正式在霧峰區中正路648-3號掛牌成立。（潘虹恩攝）

亞洲大學附屬醫院前進社區，將照護觸角從院內延伸院外，盼減少病人住院天數、醫療費用及因長期住院引發的合併症；亞大附醫院長許永信與醫療團隊17日宣布首座附設居家護理所正式成立並進行揭牌，病友劉女士更慷慨捐贈公務車，協助社區醫療照護服務更加完善。

亞大附醫居家護理所經過1年多籌辦，17日正式在霧峰區中正路648-3號掛牌成立。許永信說，居護所將扮演病人與醫院間的聯繫橋樑，減少家屬往返醫院所費之人力及物力，提供醫療、護理服務及指導，轉介各類長照資源，減輕病人及家屬出院後的焦慮，感謝劉女士慷慨捐贈公務車，讓社區服務更加完善。

亞大附醫預防暨社區醫學中心主任林益卿指出，居護所隸屬於預防醫學中心，團隊一直都有進行社區服務，針對社區部分無管路失能患者進行居家醫療、有三管或傷口且失能患者進行管路置換或傷口處理，未來會輪流派出護理師駐點於居護所，就近服務社區病患，甚至可以提供到府看診的服務。

劉女士曾罹患腦瘤，由許永信替她進行手術，後續劉女士丈夫因病住院來到亞大附醫。她說，她的先生在亞大附醫平靜走到人生最後1站，因感謝亞大附醫及許永信的幫助，邀請各界親友省下購買花籃的費用，將款項捐給亞大附醫。由於她親自走過，知道醫院和家庭之間存在一段距離，居護所可以幫助病患處理醫療問題，或是轉介醫療機構，這樣的機構是被需要的，「雖不是很大筆的捐款，但是是一個開始」，希望將愛心送到各個角落。