大客車駕駛荒，公路總局再度祭出客運駕駛徵才留才方案，今年的具體補助方案今（13）日正式公告。今年方案跟以往相仿，新增鼓勵職業大客車駕駛轉開遊覽車，最高可獲補助13萬7273元。

交通部公路總局今日公告「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」，補助對象包括公路、市區汽車客運業及遊覽車客運業，雇用本要點發布日前一個月內未擔任營業大客車、營業遊覽大客車、營業交通大客車、自用大客車 等（國軍編制內大客車不在此限）駕駛，補助期間自3月1日起至明年2月29日止。

根據該要點，經客運業者雇用擔任駕駛達3個月，政府補助駕駛訓練費用小客車升大客車1萬4500元；大貨車升大客車1萬3500元。新增的是已持有職業大客車駕駛執照者，補助參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練，最高2萬7365元；已持有職業大客車駕駛執照，且具備受僱於公路、市區汽車客運業或其他駕駛大客車等1年以上實際經歷者，補助參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練，最高5萬923元。

訓練期間可獲生活津貼每日850元，公總及業者分攤各半，小型車升大客車駕駛訓練以 56日為上限，大客車駕駛訓練以35日為上限，參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練以16日為上限，參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練以31日為上限。

連續雇用滿3個月，補助穩定就業獎勵金1萬5000元，每再滿1個月，補助5000元，每人補助穩定就業獎勵金以6萬元為上限。

換算下來，若參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練獲得補助5萬923元，並領好領滿就業獎勵金6萬元，加上每日津貼共2萬6350元，最高可獲補助13萬7273元。