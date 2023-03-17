金門縣長陳福海(左)希望校方能思考教學場域的運用，完善幼兒園及低年級的教學活動空間。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海巡訪校園列車開抵烈嶼學區，相繼走訪卓環、西口、上岐等國小，關注在學人數與近年學生數消長趨勢，藉以了解金門大橋通車後對烈嶼學區的影響。陳福海表示，藉由資源的整合與校園周圍公有土地的盤點，能為烈嶼學子提供完整的校園腹地以及完善教育品質；對幼兒教育高度重視的陳福海也期許家長能共伴學習，優化學前教育。

卓環國小校長楊杰頤藉由縣長陳福海到訪的機會，提及雖然金門大橋已通車，但因地理位置的緣故，烈嶼學區的教師流動率仍然偏高，希望縣市教師甄試能視各校當年度教學現場的需求提出申請，藉以穩定師資來幫助偏鄉小校的發展。陳福海回應，學校站在教學第一線，是最專業的，若有需求一定支持並請教育處全面配合。

楊杰頤也表示，因應社區幼兒托育的需求，學校希望能夠撥用學校週邊的公有地，以提供學生更安全的學習環境，並規畫更完整的學生通學空間。陳福海表示高度重視烈嶼學子的教學資源，請學校再檢視校園周圍環境並提出計畫，若能撥用公有地必配合校園需求，妥善分配資源，將校園硬體環境建置完成，以平衡大小金門的教學品質，不能讓烈嶼學子的資源落於人後。

學區位於金門大橋彼端，在金門大橋通車後感受到交通帶來的便利性與衝擊，西口國小對找出學校亮點尤為重視。校方積極爭取計畫拔尖學校優秀學生，與國立台北教育大學合辦一對一數位學伴計畫，亦辦理國際學伴計畫，在科技的便捷性下，優化每一位學生的教育服務，同時也讓學子的視野走出金門。

西口國小校長劉界宏表示，學校多元發展的同時，校園也面臨教學場域空間吃緊以及校舍老舊的問題，如同卓環國小一樣需要縣府協助盤整校園旁的公有地，希望未來有機會納入學校整體發展之用。陳福海指出，烈嶼學區的空間相對其他校舍較為委屈，希望校方能思考教學場域的運用，完善幼兒園及低年級的教學活動空間，並思考烈嶼學區空間的整合運用。

上岐國小校長薛奕龍則表示，該校建築呈現一個「口」字，相對難以發展出新的空間，在硬體環境有限的情境下，特別重視軟性氛圍的營造與資源運用。陳福海提及禮運大同篇中之幼有所長，尤對幼兒教育的關注，期許烈嶼學區能帶起家長共學風氣，上學期間學校老師教學、放學後家長共同陪伴學習，對幼兒教育的成長必然事半功倍。

陳福海赴每所學校皆鼓勵校方參訪目前建有新校舍的開瑄、湖埔幼兒園，「他山之石，可以攻錯」，透過參訪吸取他校的建設經驗，好的設計可學習、相對不佳的設計可思考如何修正，未來若能興建新大樓就要盡可能符合師生需求，以期達到投資效益最大化，讓幼兒園的孩子有更舒適、友善的教學環境與學習資源。

陳福海表示，在財政允許、腹地許可的情況下，幼兒園能有獨立的教學大樓、國小部學生建有專科大樓，是校園整體配置的理想願景，然在嚴謹財政紀律的情境下，需按優先順序逐步落實。藉由巡訪學校，給予基層教師與學子鼓勵的同時，陳福海也在盤整學校教育的發展和各單位的資源及需求，並表示會與在教學現場耕耘與打拼的老師們一起努力，優化烈嶼學區的教育品質。