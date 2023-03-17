在惠譽評定亞太各家銀行業者時，也已經把導致這兩家銀行倒閉的主因，當作是評估項目之一。惠譽指出，亞太地區的銀行，證券投資組合的風險價值，一般視為是可掌控的。

矽谷銀行的倒閉事件，也引發銀行業界的信心危機。雖然美國政府祭出緊急措施拉抬人心，但還是有不少區域性銀行發生擠兌現象。16日，標普（S&P）曾表示，矽谷銀行破產後，亞太地區銀行業者的評等應該不會有什麼變動，因為這些銀行已把可能造成的負面連動效果，先自行吸收。