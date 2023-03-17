在惠譽評定亞太各家銀行業者時，也已經把導致這兩家銀行倒閉的主因，當作是評估項目之一。惠譽指出，亞太地區的銀行，證券投資組合的風險價值，一般視為是可掌控的。
矽谷銀行的倒閉事件，也引發銀行業界的信心危機。雖然美國政府祭出緊急措施拉抬人心，但還是有不少區域性銀行發生擠兌現象。16日，標普（S&P）曾表示，矽谷銀行破產後，亞太地區銀行業者的評等應該不會有什麼變動，因為這些銀行已把可能造成的負面連動效果，先自行吸收。
國際信評業者惠譽（Fitch）指出，在亞太地區（APAC）評估過的銀行中，對美國矽谷銀行以及標誌銀行（Signature Bank）直接曝險的金融業者，應該為數不多。
在惠譽評定亞太各家銀行業者時，也已經把導致這兩家銀行倒閉的主因，當作是評估項目之一。惠譽指出，亞太地區的銀行，證券投資組合的風險價值，一般視為是可掌控的。
矽谷銀行的倒閉事件，也引發銀行業界的信心危機。雖然美國政府祭出緊急措施拉抬人心，但還是有不少區域性銀行發生擠兌現象。16日，標普（S&P）曾表示，矽谷銀行破產後，亞太地區銀行業者的評等應該不會有什麼變動，因為這些銀行已把可能造成的負面連動效果，先自行吸收。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。