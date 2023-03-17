根據衛生福利部癌症登記報告指出，食道癌不但是台灣男性十大癌症中的第6名，每年的死亡者將近2000人，男性食道癌的發生率更是女性的11到16倍。營養師李婉萍表示，有7種人較容易罹患食道癌，包含60歲以上長者、有吸煙習慣者、有飲酒習慣者、有癌症病史者、肥胖者等。

李婉萍在臉書粉專發文指出，食道癌可分為常發生在食道上段、中段的「鱗狀上皮細胞癌」，以及最常發生在食道下段的「腺癌」2種類型；而食道癌患者在初期多半不會感覺到明顯症狀，或是因表現輕微、與其他疾病重疊而被忽略，當有明顯症狀時，大多數都已經進入中晚期。

李婉萍列出食道癌的常見症狀，包含吞嚥困難或發生疼痛；沒有特別減重、節食的情況下，體重突然下降約10~15%；持續咳嗽、聲音嘶啞；胸骨後方感覺疼痛；消化不良、胃灼熱等。不過她也提醒，這些症況也可能源自其他疾患，因此有出現任何不適症狀，都應該先諮詢醫生的專業診斷。

李婉萍提到，目前尚未明確導致食道癌的原因，但已知以下7大高危險族群，較容易罹患食道癌。

▎年齡：60歲以上罹癌的人更常見。

▎吸煙：無論是傳統紙菸、雪茄或無煙菸品，都會使食道表皮細胞內的DNA受損，引發細胞產生異常變化。

▎喝酒：長期和大量飲酒，會增加罹患食道癌的風險。

▎巴瑞特氏食道炎（Barrett’s Esophagus）：這是由長期且未經治療的胃食道逆流所引起的黏膜變化，被視為食道癌的癌前病變。

▎人類乳突病毒（HPV）：感染HPV不但可能導致子宮頸癌，有研究證實該病毒也是食道癌的重要危險因子。

▎癌症病史：有癌症家族史或本身患有頭頸部癌症的人，罹患食道癌的風險更高。

▎肥胖：超重或肥胖族群患有食道癌的機率較高，有一部分原因是他們更容易發生胃食道逆流。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！