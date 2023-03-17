針對國民黨選策會爭議，中廣董事長趙少康（見圖）17日召開記者會，呼籲黨中央掃除黑金、拔舉賢能、停止內鬥、團結對外，盡快撤除選策會。（趙雙傑攝）

國民黨中央選戰策略會報因納入曾有前科的台南前議長李全教、立委傅崐萁惹議，中廣董事長趙少康直言，國民黨成立的選策會，已經被黨內外定義成「黑金小組」，毫無公信力，更成為民進黨攻擊的「沙袋」。請朱立倫主席立刻撤銷選策會才能止血，免得被民進黨講成「黑金頭頭」，也能平息黨內紛爭，且外界現看傅崐萁就是朱立倫，被解讀成「朱侯對峙」影響團結。

趙少康表示，朱立倫原本希望透過選策會研擬選戰策略，為國民黨立委候選人加分，眼看選策會根本大扣分，嚴重影響選情跟社會觀瞻，已經不是增減一兩個人就能沒事。坦白說，目前選策會的成員根本無法替國民黨找出好的候選人、無法提出好的選舉策略，如果真要反映艱困選區狀況，縣市黨部主委的訊息跟觀察最應該受到重視，完全看不出來成立選策會的必要性。

趙少康認為，至於傅崑萁委員早上的記者會，其實多此一舉。各界普遍認為，傅崐萁就代表朱立倫，兩人早就密不可分，傅崐萁昨天晚上先發新聞稿向侯友宜市長喊話，今天又大張旗鼓開記者會，要侯市長盡快表態參選總統，並「接管」選策會，種種言行會被解讀成「朱侯對峙」，影響國民黨團結，實在是不需要。

趙少康強調，看看民進黨，如今賴清德已經整軍待發，正著手逐一宴請黨內各派系，加速整合，國民黨卻還亂成一團。與其組織一個全是負評的選策會，更應該盡速成立「不分區立委選拔委員會」，邀請社會賢達參加，研擬不分區立委名單，由真正有戰力、有能力、品德兼優的人出任。

趙少康呼籲，國民黨「掃除黑金、舉拔賢能、停止內鬥、團結對外」，並請朱立倫主席勿忘「擴大決策圈」承諾，明年才有機會重返執政，更要力拚立委席次過半，才能確保國家安全、經濟繁榮。