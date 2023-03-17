金門二膽島守備隊26歲伙房兵陳嘉壎9日離營失聯，陸委會證實人在廈門，陸方已同意讓家屬前往探視。新黨副主席李勝峯認為，若該名上兵父親可以去大陸探視，顯示大陸方面的調查已結束，準備要放人了。李勝峯也分析政府對此事的態度，認為政府怕死了，不希望該上兵回台，「回來將是一切問題的開始」。

李勝峯昨(16)日在政論節目《頭條開講》中指出，若該上兵不回來，台灣政府會鬆一口氣，因為什麼問題都不用面對，若送回來是台灣問題的開始。李勝峯進一步解釋道，此事僅國民黨立委陳玉珍認真處理，整個政府看似都沒事，「因為怕死了他(上兵)回來，回來是一切問題的開始」。

李勝峯指出，該上兵是某種程度偷渡，大陸會放人回去，但若是表明投誠，大陸不會讓其父母親過去探視，當該上兵的父親可以去探視，顯示該上兵要回來了，顯然大陸方面的調查已經結束了，而台灣政府就要緊張了。李勝峯強調，若該上兵回來，長官該怎麼回應所有問題？若上法庭所有訊息會不會公開？「將是台灣問題的開始」。

參加同場節目的時事評論員王尚智也呼應李勝峯的說法。王尚智提到，網路上有些人開玩笑稱若上兵回來表示沒雞蛋吃，因此到對岸，農委會主委陳吉仲就要下台了。王尚智認為，從這些玩笑中可以看到一些思路，顯示該上兵若回台真的會很麻煩，因為他說什麼將成關鍵，台灣就有非常多難以想像的政治風波。