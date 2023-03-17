苗栗縣長鍾東錦率團訪星參觀星國圖書館。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦參選時曾提政見，要在苗栗縣南北各興建一座縣級圖書館，鍾東錦這次率團赴新加坡考察，16日特別赴星國國家圖書館參觀，了解國際圖書館的最新發展和趨勢，探索數字化時代下圖書館的轉型和創新，做一趟跨國深度觀摩。

台灣和新加坡環境條件都相似，圖書館的規劃可供苗栗縣借鏡，這次造訪的新加坡國家圖書館是圖書館界的標竿，是一座兼具現代化和數字化的圖書館，設施和服務都屬於世界領先水平。包括圖書館建築宏偉、空間開闊、設施齊全，且於目前廣泛使用圖書館的自動化系統、自動借還書機器、企業化經營、會員制服務、圖書快遞和取書服務及參考服務…等運作模式，都是值得作為未來圖書館經營的參考。

特別的是，星國圖的自動化系統共有中文、英文、馬來文及泰米爾文等4種語文的操作介面，所有的中文館藏皆以中英對照的方式呈現在目錄上，而且具有聯合目錄的功能，讓讀者能夠輕鬆地獲取和利用各種資源。

此外，新加坡國家圖書館注重數字化服務和創新，設有多種數字化服務。自動借還書裝置可節省大量的流通人力，轉投入更多的讀者服務，並積極推動智慧圖書館的建設和發展，而圖書館的智慧化服務和社區參與是未來發展的重要方向和趨勢。

鍾東錦表示，培育孩子的「閱讀素養」為苗栗縣教育的核心工作之一。閱讀教育的最終目標，不僅讓孩子在閱讀中吸收知識，更要培育推理思考的能力，以利面對紛亂的資訊，並能在未來生活中足以解決問題，期待今後的圖書館不必以制式的「圖書館」自居，應跳脫傳統的思維框架，從生活型態、活動角度等面向進行全面剖析，透過融入在地人文歷史情，讓圖書館不再是一個讓苗栗學子及民眾覺得「只能看書」的地方，而是化身為一個充滿居民連結、人情溫度，並讓人萌生「尋寶」樂趣的多元學習樂園。