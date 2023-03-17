國民黨中常會15日通過2024「中央選戰策略會報」名單，但黨內青壯派點名立委傅崐萁、前台南市議長李全教名列其中有爭議，新北市長侯友宜昨（16）日也在臉書撰文示警別讓黑金復辟。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，國民黨主席朱立倫真的「很妙」，砍綠軍幾刀後，總會自砍幾刀，確實深奧難解。

鈕則勳昨日在臉書撰文分析，藍營近期民調支持度緩步下降，朱立倫面對綠軍賴清德定於一尊，感覺仍似老神在在，也讓支持者高度不耐，這是第一個很妙的地方！儘管朱現在已開始拜訪請益之旅，但要將縣市長都拜訪完，才決定2024提名制度的話，民進黨主席賴清德可能已經去美國面試了！再加上執政資源挹注，藍營未來哪還有優勢可言？

鈕則勳接著指出，朱立倫對「選策會」名單的安排也很妙，不是一堆已經不在政治第一線的前輩先進之外，就是有某程度的爭議，甚至會被指涉與黑金有關的人士，如果不是黨內中壯派狠批，或許朱立倫睡覺時都會因為這份「絕妙名單」讓自己夢裡也會笑，確實妙不可言！

另朱立倫一直說「無私無我」要當「總教練」，但鈕則勳提到，雖然他表態說黨內民調不用將自己放進去，又去接連拜訪黨內前主席，取得促成團結的心法，又宣示「做球給主要候選人」，但為何不願意將「不選2024」這句話乾脆說出？難道是仍想把「不宣布不選」當作籌碼。他強調，這樣的團結最後可能淪為「表面張力式」的團結。