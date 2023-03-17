台灣民意基金會今早上發表「基於民主理念，應尊重選民，剛選上的現任議員不宜立即參選立委」，六成六同意 ，二成二不同意。同意者是不同意者的三倍。

民調問到，「有人說：『基於民主理念，應尊重選民，剛選上的現任議員不宜立即參選立委』，請問您同不同意？」35.5％非常同意，30.5％還算同 意，14.8％不太同意，7.3％一點也不同意，7.6％沒意見，4.3％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，六成六同意，二成二不同意。這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息就是，台灣主流民意無法接受「剛選上議員立即參選立委」的行為，這意味民進黨最近剛通過的「誠信條款」具有強大民意基礎。

他說，六成六代表的是一個堅強社會共識的存在，指涉的是台灣社會對民選政治人物的角色期望與規範，也是台灣政治文化中鮮為人知且非常珍貴的一面。

他說，進一步分析，有以下三點值得注意，首先，從政黨支持傾向看，政黨不分大小，支持者皆一面倒同意「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」。民進黨支持者七成九同意，一 成六不同意；國民黨六成同意、三成一不同意；民眾黨六成九同意、二成四不同意；時代力量八成二同意、8.7％不同意；台灣基進九成五同意、5％不同意；中性選民中，五成同意、二成五不同意。

他說，其次是，從傳統地緣政治的區域劃分，台澎金馬共分成七大塊，可以清楚發現，每一個區域都呈現一面倒同意的現象。台北市選民七成一同意、一成八不同意；新北市選民六成同意，二成四不同意；桃竹苗六成七同意、二成四不同意；中彰投七成一同意、一成九不同意；雲嘉南六成七同意、二成三不同意；高屏澎六成同意、二成五不同意；基宜花東金馬七成同意、一成八不同意。

最後是關於「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」的社會共識，游盈隆表示，相當程度上具有跨性別、跨世代、跨教育程度、跨族群、跨階級、跨黨派、跨區域的特質，頗為罕見。

此民調訪問期間是 2023年3月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1073 人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負2.99 個百分點。