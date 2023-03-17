聯電的循環經濟資源創生中心建築面積約5900平方公尺，總樓地板面積約9000平方公尺，廠房以綠建築規範設計，並規畫取得綠建築標章。除了以循環經濟為主軸，也兼具環保永續教育功能，經由結合公益、實作、教育及展示等功能，成為南科的綠色循環經濟種子。

聯電循環經濟資源創生中心以零廢棄為目標，初期將針對半導體產業製程中產出的廢棄物，資源化為再生產品出售或回用，包括將廢液與污泥轉化為工業級產品，無法純化的廢溶劑則透過熱裂解產生燃料氣供廠內循環使用，以達節能減碳及資源創生目的。

聯電預估，創生中心成立後，每年約可將1.5萬公噸廢棄物轉換成資源化產品，減廢比例達3分之1，並創造產值約1億元的綠色經濟效益。未來將持續研發廢溶劑及廢塑膠以熱裂解技術，產生能源再利用或發電應用，降低能源成本，達成經濟與環保雙贏。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，南科廠為聯電特殊製程的生產與研發重鎮，此次作為基地打造循環經濟資源創生中心，推動「資源循環最大化，廢棄物處理最小化」，深信可引領台灣企業與國際接軌，創造資源再生循環、轉廢為能的永續競爭力。

聯電依公司永續策略藍圖擬定循環經濟策略，推動廢棄物廠內循環利用與資源化，降低廢棄物委外處理量。同時減少過往委外運送廢棄物處理風險、運輸距離與降低原料開採，預計每年約可減少5000噸碳排放，相當於13座大安森林公園的年碳吸附量。

聯電指出，目前南科Fab 12A廠內已建置電解取銅系統工程，進行硫酸銅廢液的循環再生應用，將原本委外清運處理1年約1600噸的硫酸銅廢液，轉製成再生成銅管商品，建構高值循環再生模式，預估每年可產生超過1300萬元的收益。

此外，聯電也積極推動廢光罩廠內資源化專案，將廢光罩在廠內經過清洗設備去除圖面後，再生成石英基板出售。聯電表示，未來將持續攜手廢棄物廠商及原物料供應商，開發新的廢棄物再利用方法與項目，與價值鏈夥伴共同創造更高的環境效益。