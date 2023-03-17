中文博大精深，一個字可以有多個讀音，一名網友好奇發問，深圳的「圳」字到底該怎麼唸才對，從小到大聽了好幾種不同的讀音，引起網友討論，根據教育部國語辭典簡編本，「圳」字是個多音字，唸「 ㄗㄨㄣˋ」是指灌溉用的水渠；唸「ㄓㄣˋ 」則是指田野間的水溝，或者是可以當地名用字。

一名網友昨天在PTT上發文詢問，深圳的「圳」字到底要怎麼唸？從小到大聽了各式各樣的唸法，其中包括「ㄓㄨㄣˋ」、「 ㄗㄨㄣˋ」、「ㄓㄣˋ 」、「 ㄗㄣˋ」以及「ㄔㄡˊ」，就是不知道哪一個才是正確的唸法。

貼文引起網友討論，不少人留言分享，除了原PO分享的幾種唸法，還聽過有人唸「ㄐㄩㄣˋ」和「俊」字同音，而且一錯就錯了好幾年。另有網友表示，中文博大精深，同一個字的唸法可能有很多種，根據使用的地方不同，唸法也會有落差。

另有內行分享，深圳的「圳」當地人都是讀作「ㄓㄣˋ 」，與「震」字同音。「當地唸『陣』，入境隨俗」、「大陸那邊都念ㄓㄣˋ」、「當地人唸『鎮』，拼音也是寫Zhen」、「你去看英文就shenzhen，唸『鎮』是因為他們那邊就這樣唸」。

根據教育部國語辭典簡編本的查詢結果，「圳」字是個多音字，唸作「 ㄗㄨㄣˋ」的時候，是指灌溉用的水渠，例如嘉南大圳；唸作「ㄓㄣˋ 」的時候，則是粵語的方言念法，一般是指田野間的水溝，但也可以當作地名用字，例如深圳。