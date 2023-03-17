尹錫悅與岸田昨天會後分別偕夫人至東京銀座的壽喜燒餐廳「吉澤」共進晚餐，尹錫悅與岸田兩人之後還到附近的「煉瓦亭」餐廳續攤，留下舉著啤酒杯、相談甚歡的合影，兩人對談內容不離重啟「穿梭外交」、提升日韓關係的話題。

不過，日本放送協會（NHK）、共同社等日媒報導，岸田在會中向尹錫悅表明日方就竹島（韓國稱獨島）的立場，並要求尹錫悅政府確實履行韓日慰安婦協議，引起韓媒關注。岸田在16日會談後的聯合記者會回答慰安婦相關爭議時表示，後續將就所有爭議及問題開誠布公對話。

雖然韓國總統辦公室立即澄清，16日會談並未談及獨島問題，但未直接回答是否討論慰安婦協議，只強調雙方以穿梭外交等未來指向性合作為討論重點，且以公開所有談話內容並不適當為由，「希望各方以官方公布內容為主理解」。由此可看出這些阻礙韓日關係發展的爭議並未真正獲得解決。

韓國前保守派總統朴槿惠任內於2015年就爭議多年的慰安婦問題簽署協議，由日方出資10億日圓（約新台幣2.2億元）為被害者成立基金，時任首相安倍晉三則以內閣總理身分表達謝罪與反省。但繼任總統文在寅在2018年解散根據此協議成立的基金會，稱此協議未能從國際談判意義上解決慰安婦問題，重新審議這份協議，引起日方反彈。

尹錫悅與岸田這次得以在會談時討論重啟高層對話、經濟與安保對話管道等正常交流，主要立基於尹錫悅政府日前公布的二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，由韓方運用韓企捐款支付賠款。尹錫悅在16日記者會也表示不考慮向涉案日企索賠，再次將徵用工索賠問題從韓日之間限縮至韓國國內。

但與日本關係正常化是否能弭平韓國輿論反對聲浪仍是未知數。在尹錫悅16日飛往東京同時，2018年獲韓國大法院（最高法院）判決勝訴的徵用工受害者原告再次提起訴訟，要求直接針對三菱重工追討賠款，拒絕韓國政府的第三方代賠方案。

不只受害者團體，被韓日政府視為「未來指向性合作」重點之一的大學生、青年團體也走上街頭，表示不接受基於賠償問題創設的「未來青年基金」，痛批「以為我們會開心的接受這種飽含受害者血淚的錢嗎」，主張這種作法「不只是放棄未來的賣國決策，也是對青年的侮辱」。

韓國政府6日提出由韓國行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團，利用浦項鋼鐵（POSCO）等約16個韓日請求權協定受惠韓企捐款支付賠償，並將部分捐款用於未來世代的培育基金；雙方財經界代表接著在16日商定創設「韓日、日韓未來夥伴關係基金」，但敗訴的當事日企三菱重工、日本製鐵是否參與則尚未知。

韓國政府在賠償問題完全剔除日方責任作法引發受害者團體反彈，民調顯示，約6成一般民眾不贊成韓國政府這次作法，尹錫悅支持率也因此下跌。

EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research、韓國Research等4家民調機構13日至15日向1005名一般民眾進行調查結果顯示，尹錫悅施政支持度下跌2個百分點至35%，負面評價占比則上升6個百分點，給予負評理由以「獨斷獨行」占38%最高，顯示多數持負面評價民眾不滿政府單方決議。

除偏進步派的韓民族日報聚焦岸田對徵用工及慰安婦問題態度，多數韓媒報紙頭版今天都以「韓日合作新篇章」等標題，刊出尹錫悅與岸田握手合照，聚焦未來的經濟、安全合作發展，以及北韓當天早上的武力威脅；大型報紙之一的京鄉新聞則以「韓、日領袖面向未來…埋葬往事」點出兩國政府對歷史爭議的實際處理方式，日韓雙方是否真能盡釋前嫌仍待觀察。