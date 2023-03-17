大千醫院小兒科主任張濤澤表示，5歲以下的嬰幼兒較容易感染腸病毒，家長務必要注意抱小孩前要更衣、洗手。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

日前衛福部疾管署公布腸病毒71型再次現蹤，為杜絕腸病毒大流行捲土重來，苗栗大千醫院小兒科主任張濤澤特別提醒民眾，酒精無法清除腸病毒，因此無論大人或小孩一定要勤洗手，如果孩童出現腸病毒重症症狀，務必要盡速就醫。

大千醫院解說，各年齡層都可能被傳染腸病毒，其中以5歲以下的嬰幼兒最為常見，而家中大人則是最常發生的感染來源。雖然腸病毒主要影響腸胃道與呼吸系統，但是可侵患的組織器官非常多，包含皮膚紅疹、心臟炎、腦膜腦炎、神經炎、肌炎等。嬰幼兒因抵抗力較差，因此感染之後較易產生嚴重的併發症，需要多加留意。

張濤澤主任表示，腸病毒明顯的症狀為：1.手足口症：特徵為發燒和身體出現小水泡(口腔黏膜、舌頭、軟顎、牙齦、嘴唇、手掌、手指、腳掌、腳趾)，病人常因口腔潰瘍而不易進食，建議可以給予冰涼、軟質的食物，減少口腔的不適感。2.泡疹性咽峽炎：特徵是突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍。

院方表示，上述兩種症狀的病人大多在5-7天內，透過支持療法(退燒、止咳、打點滴等)可自行痊癒。然而若感染腸病毒71型則容易導致嚴重的併發症，因此在感染腸病毒的5天內，照顧者須留意病人的病情變化，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快、肌躍型抽搐等腸病毒重症前兆，一定要盡速送醫治療。

張濤澤主任，因為Covid-19疫情，民眾多習慣使用酒精消毒或乾洗手，但酒精卻無法消除腸病毒，因此勤加洗手且正確洗手，才能夠杜絕腸病毒侵擾，守護家中幼童健康。