雅柏拉安吉歐琳（左）與法比歐佛洛在片中愛恨交織的劇情張力十足。（鴻聯國際提供）

美秀集團與電影《若愛重來》合作片尾曲〈戀人〉。（鴻聯國際提供）

義大利奧斯卡《完美陌生人》編劇保羅克斯泰拉的最新力作《若愛重來》即將於3月17日在台上映。保羅克斯泰拉向來擅長多線敘事，《完美陌生人》的成功引發全球至少20個國家相繼翻拍，甚至改寫了金氏世界紀錄中被翻拍最多次的電影，這次《若愛重來》一樣以多線劇本回歸觀眾視野，嘗試描寫婚姻關係中的情感張力。

電影講述在義大利一座小鎮上，有四對結婚多年的夫妻，突然被教堂宣布婚姻無效！在驚愕傻眼之下，這四對夫妻的關係起了微妙的化學變化。電影圍繞著四對夫妻間的故事，描寫每對各自的婚況關係，將浪漫愛情與殘酷現實巧妙融合，劇情起伏輾轉，也不禁引領人們反思自身，人生中那些關於婚姻、家庭、愛情、生涯、育兒等等的選擇，永遠是最讓人縈繞於心的課題，這部電影就像是一面鏡子，映照著你我的人生樣貌。

保羅克斯泰拉這次找來義大利八位知名影星同台飆戲，包括《熾愛》中的雅柏拉安吉歐琳、《愛你3天多1天》法比歐佛洛以及《昨日殺神》的克勞蒂亞潔里尼等等，台灣片商鴻聯國際更找來賽博台客美秀集團合作電影片尾曲〈戀人〉，〈戀人〉獨家合作閃亮貼紙預售套組正於博客來販售中，詳情請洽鴻聯國際粉絲專頁。