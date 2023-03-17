潭子區福仁里居民盼於福仁環保公園興建市民活動中心，立委楊瓊瓔17日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子區福仁里人口數約13000人，但轄內40年前興建的社區活動中心土地屬保安寺所有且無使照，又因廟宇神明在2樓，相當不方便，地方盼於福仁環保公園興建市民活動中心。立委楊瓊瓔17日會勘，民政局指出，將廣納地方意見，預計年底前完成全案先期規畫報告，如順利推進，將爭取納入2025年預算。

立委楊瓊瓔17日邀集市府民政局、環境保護局、建設局、交通局、潭子區公所及里鄰長到福仁環保公園現勘，評估市有地新建市民活動中心可行性。

福仁里長游豐瑋向市府相關單位反映說，現有社區活動中心土地為保安寺所有，因與廟宇共用，加上沒有使照，已違章使用快40年，又保安寺神明供奉在2樓，對社區長輩要上去拜拜也相當不便，盼里內新建市民活動中心，興建完成後能規畫老人共餐、關懷據點，並辦理多元學習課程及提供里民休憩場所。

市議員賴朝國指出，早期縣市合併前，很多鄉鎮首長為求政績爭取經費興建公共設施，土地可能屬於廟宇，由鄉公所蓋建物，之後因無法取得使用執照，或政治因素衍生爭議，既然土地為保安寺所有，也該趕快解決問題，另覓地新建市民活動中心，由於福仁里轄內市有土地只有環保公園及旁邊停四停車場可運用，經檢討用地使用及經費問題，屬環保公園最為可行。

民政局副局長周瑺玫表示，福仁里地方有共識未來會分成二里，因此會朝規畫新建二里聯合活動中心，若地方有共識規畫於福仁環保公園內，將興建地上2層建築物，總樓地板面積約720平方公尺，今藉由現勘廣納地方意見，預計12月底前完成全案先期規畫報告，如順利推進，將爭取納入2025年預算，並加速推動設計興建作業，打造貼近地方需求的優質活動場域。

潭子區長劉汶軒指出，福仁環保公園屬都市計畫公園，此案先期規畫完成後，公所將依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」申請公共設施用地作多目標使用，及進行各項可行性評估，取得相關目的事業主管機關審核同意後，將積極爭取預算推動全案興建作業，滿足里民集會活動及休憩需求。

楊瓊瓔表示，福仁里位處潭子區中心，因周邊交通便捷，生活機能良好，近年來人口數明顯成長，目前人口已達近13000人，而轄內環保公園土地面積9680平方公尺，如採公共設施用地多目標使用方式新建市民活動中心，並不影響公園主要功能，因此大家有共識預定在公園內新建福仁里聯合市民活動中心。

內政部也強調，若地方提出興建活動中心補助經費案（附建照），原則同意每處最高補助400萬元，二里聯合活動中心最高補助為800萬元。