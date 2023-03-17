經濟部今召開電價費率審議會，預估將調漲工業用電、商業與住宅用電價格，其中高壓電價預計漲價15到20％，若連同去年漲的15％，將漲逾3成，恐使捷運營運成本增加。對此，桃園捷運公司表示，將優先向台電爭取優惠電價折扣，票價部分仍維持原價，尚未討論調整價格，將持續關注。

面對產業用電將再調漲，桃捷公司表示，台電歷年來對所有軌道業者都有公益性的交通運輸業電價優惠措施，以去年為例，台電提供軌道用電費5％折扣，而桃園機場捷運因受新冠肺炎疫情邊境管制影響，嚴重衝擊運量與票收，因此會持續向台電爭取更優惠的交通運輸動力用電的電價折扣。

桃捷公司提到，根據經濟部去年6月召開電價費率審議會公布最新電價方案，針對高壓及特高壓的產業用電大戶電價調漲15％，桃捷已每月增加266萬餘元的用電費用，若電價調漲至20％，將再額外增加13萬餘元的用電費用，桃捷將爭取折扣，降低對軌道用電費用增加的衝擊。

至於票價方面，桃捷公司則說，尚未討論調整票價部分，目前維持原票價，將持續關注後續影響，也希望民眾多多搭乘。