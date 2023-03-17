呈現排灣族傳統貴族婚禮，南島婚禮為新人獻上祝福。(茂管處提供)

呈現排灣族傳統貴族婚禮，南島婚禮為新人獻上祝福。(茂管處提供)

由茂林國家風景區管理處辦理南島族群婚禮，今年由三地門鄉公所辦理，最矚目的主婚禮活動，將以排灣族傳統貴族婚禮舉行，預計在25日下午1時30分於三地門鄉森林公園中展開，帶著濃濃的溫馨和感動帶給新人祝福。

屆時每對新人將透過精心準備的報信與鳴槍、迎娶、下聘儀式和抬轎等傳統儀式，共同步入主要會場；而族人的祝福、敬酒、圍舞和鞦韆儀式，都是排灣族婚禮中傳統且必要的元素，讓參與的新人心中充滿幸福和喜悅。

婚禮結束後，新人和來賓將品嚐獨特的排灣風味餐宴，彼此分享幸福的喜悅和美好的回憶，讓這個美好的時刻永鑄心中。

此次南島族群婚禮新人中有2對外籍新人，這2對新人分別來自瑞士和印尼，他們的到來充分展現南島族群婚禮系列活動的國際知名度和吸引力。

茂管處長柯建興表示，南島族群婚禮遵循傳統展現排灣族傳統貴族婚禮，須經過神聖且莊重的傳統結婚儀式，除讓族人共同見證新人的誓約，也代表新人須共同對婚姻忠誠負責；近年來透過南島族群婚禮活動辦理及推廣，使屏北三鄉部落文化發展不只量能提升，更使民

眾瞭解原住民族群文化之美。

2023南島組群婚禮系列活動中，包含新人之夜和貴族傳統婚禮等外，系列活動包括以五感體驗設計的南島五感之旅限定遊程，圍繞整個三月週末的南島市集派對，不可錯過的音樂派對Kinisenayan星空音樂會，以及展現南島族群傳統工藝的TAZUA的婚禮特展等活動，讓民眾認識原住民族文化，共同體驗南島族群婚禮的神聖和莊重。