台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐17日早上拋出震撼彈，因家人健康因素，決定2024不競選連任。先前台北市議員王世堅表示有意角逐中正、萬華區立委，後又說不選。如今王世堅在被拱選立委，下午也首度回應，自己說過的話必須負責，因此再度重申「一定不會在中正萬華區參選。」並強調選不選2024立委，將在下周一（20）日上午正式表態。

王世堅今下午受訪表示，林昶佐是民進黨友軍，同樣是綠色陣營，他的參選對於賴清德競逐2024總統是很大的幫助，所以他當時就宣布，只要林昶佐要選，就不會在中正萬華與林競爭，接著陸續有一些綠色朋友表示打算在中正萬華參選，既然自己已經說不選，也有其他同事因為這番話而打算在此區參選，這樣就不能因為林昶佐委員說不選，他就在這裡選，這是不對的，我說過的話我必須負責，所以我一定不會再中正萬華區參選。

王世堅也還原最初經過，表示17年前立委還是大選區時，大同、中山、萬華、中正、大安、文山都是同一選區，他也承蒙這六個選區的選民支持，高票當選立委，也因此與中正、萬華結緣，也是因為這樣才會再一兩個月前，在朋友簇擁之下，他們說林昶佐意興闌珊，所以當時才考慮參選。

不過後來就被問到前台北市副市長黃珊珊也要在這邊選，所以當時他也回應，不會跟黃珊珊競爭，說過不選就不能再回來說要參選，出爾反爾是不對的，不管勝算多高都不該這樣子做。

而媒體問及有傳出黨中央希望王世堅參選中山、北松山選區，王世堅則笑稱，前兩次該區立委選舉他全心全意支持吳怡農，吳雖這次補選雖然輸，但是非戰之罪，因為剛好延續2022民進黨地方敗選的氣氛，所以他鼓勵吳怡農繼續在中山北松山繼續耕耘，他也會跟在地的好議員一起支持吳怡農。

王笑稱，既然前兩次我都支持吳怡農，再來這一次我也都支持他，不能自己當媒人又坐上花轎，媒婆做花轎是不對的，這是最基本的做人處事道理。

而至於到底會不會參選2024立委，王世堅坦言，真想選立委也不一定是在哪個選區才能選，天無絕人之路，一枝草一點露，我只希望說中正萬華的種種風波可以到此為止，這兩天會做很好的考量，不可能回到中山、北松山、或是中正萬華選區，要就想個方法在其他地方選。

王世堅最後承諾，若是他要參選立委，他下周一上午就會到民進黨北市黨部報到，如果過了那個時間都沒有出現，大概就是不選了，「我有選我就不會退，讓所有選民來決定。」