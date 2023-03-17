雙流國家森林遊樂區生態豐富，將在4月29日舉辦季節限定活動「雙流星空夜未眠」，帶遊客一探動物的夜間生活。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

雙流國家森林遊樂區生態豐富，將在4月29日舉辦季節限定活動「雙流星空夜未眠」，帶遊客一探動物的夜間生活。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

雙流國家森林遊樂區生態豐富，將在4月29日舉辦季節限定活動「雙流星空夜未眠」，帶遊客一探動物的夜間生活。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

雙流國家森林遊樂區生態豐富，日夜風貌更是不同，夜晚的森林尤為神祕，為此，屏東林管處將在4月29日舉辦季節限定活動「雙流星空夜未眠」，將帶遊客一探動物的夜間生活，幸運的話還可以跟麝香貓、白鼻心、穿山甲來場約會，活動採線上報名，限量25人。

屏東林管處指出，為讓更多人可以體驗在雙流觀察夜間生態，雙流國家森林遊樂區將於4月29日舉辦夜觀活動「雙流星空夜未眠」，當天空黑幕拉起時，森林志工老師們會帶領大家一起走入夜晚的森林，打開五官去感受與尋找，有哪些神秘的生物在入夜後活動，聽聽青蛙的歌聲，運氣好還可以看到穿山甲、白鼻心、食蟹獴，甚至難得一見的麝香貓。

林管處表示，「雙流星空夜未眠」活動採線上報名，每人報名費用290元，限量25位，詳細資訊請搜尋雙流國家森林遊樂區FB粉絲專頁，同時建議民眾，當天可以一早就到園區裡，體會白天到夜間的生態差異，將雙流生態之美一覽無遺。