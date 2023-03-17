台南是六都唯一老人健保未全額補助的直轄市，去年九合一大選，老人健保補助更成藍綠市長候選人攻防戰。民進黨南市議員蔡筱薇、周嘉韋、李宗翰今下午偕同里長爭取全額補助，要求市府整併局處節流，補足財政缺口。國民黨團書記長蔡育輝則喊話，市府健保補助不得排富，否則將發起明年「罷免黃偉哲」、票不投「賴清德」運動。

東區復興里長陳郭玉指說，目前六都僅台南沒補助老人健保費，很多長者都會找里長抱怨，希望今年市府聽到這個心聲並促成；也有里長指出，台南老人健保費迄未全額補助，「感覺矮人一截」，要求65歲以上老人都必須補助，雖是微薄補貼，但保證讓老人很有感。

蔡筱薇、周嘉韋、李宗翰表示，希望透過精簡市府局處預算，適當合併業務以補足因為發放全額補助的缺口。他們也舉觀旅局與新聞處分別占市預算8億元、2億元，以台北觀傳局來說，台南擁有不輸台北的觀光，但新聞量應少於台北，台北都能整併，台南應也有機會。

蔡育輝則說，議會去年通過不排富健保補助附加條件，適逢黃市長競選連任，已發放1000元，今年市議通過健保補助附加條件，市府至今仍未決定是否發放？國民黨團決定，如果黃偉哲市長「選前騙票、選後跳票」健保補助費排富，將發起明年罷免「黃偉哲」票不投「賴清德」運動。

蔡育輝指出，每月近900元健保費，在民進黨中央和地方民代眼中或許是一點錢，但對很多老人來說卻是沉重負擔。議會國民黨團跟去年參選市長的謝龍介為老人爭取健保費全免的努力，大家都看在眼裡也感受在心裡，請南市府不要為難阿公阿嬤，也請市府不要打腫臉充胖子，辦燈會花大錢，老人健保全免卻計較。

南市府社會局指出，今年除發放重陽敬老禮金1000元，再加碼發放健保福利金擴大照顧經濟弱勢長輩，南市府將投入重陽敬老暨健保褔利金經費約14億1250萬6000元，預估約31萬6492名長者受惠。但社會局也說，今年65歲以上老人初步約33萬人，若全額補助需要28億元，仍需再進一步研議。