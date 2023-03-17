老牌紡織廠中福國際因去年第二、三季財報延遲未申報，被證交所下令在今年的3月22日前須上傳財報，否則將面臨下市，而就在時間截止的前一週，中福國際上傳了去年第二、三季的財報，財報中去年第三季赫然出現一億多虧損，晚間中福國際發佈重訊召集股東常會 ，其中股東常會議程中的補選「一席獨立董事」 以及「修正公司取得或處分資產處理程序」 都讓小股東不滿登報質疑現任經營團隊目的是否如報載的覬覦土地資產，呼籲主關機關、檢調介入調查，不要讓小股東的股票變壁紙。

中福國際為避免下市在本月15日上傳去年第二、三季的財報且在同日晚間發布重訊召集股東常會，沒想到卻引來小股東不滿登報要求主管機關、檢調介入調查，原因是中福國際的財報第二季的財報還有六千五百萬盈餘，陳建等人入主後第三季竟然出現一億多元的鉅額虧損！小股東表示新聞媒體都報導中福公司無人上班，質疑董事長陳建究竟把公司資金挪移去了哪裡？且過往中福公司的財報都是無保留意見，改由陳建董事長等人掌控後，這次所出第二季及第三季財報會計師都出保留意見，更不用說現在就算恢復交易，中福公司股票也可能被打入全額交割股，已經確定會對小股東造成傷害，要求陳建等經營團隊應該負起全責！

小股東不滿登報質疑現任經營團隊目的是否如報載的覬覦土地資產，呼籲主關機關、檢調介入調查，不要讓小股東的股票變壁紙。(翻攝畫面)

而就在中福公司即將下市的前夕，中福公司在3月15日晚間發布重訊召集股東常會，然而股東常會的選舉事項竟然只有補選「一席獨立董事」，小股東表示中福自去年8月股東臨時會結束後已造成董事缺額三席、獨立董事缺額一席，早已達到證交法缺席逾三分之一應於六十日內補選的規定，陳建、高榮志掌控公司卻遲遲不召集股東臨時會進行改選，且事實上現在經營團隊的作法不僅是惡意不補選「董事」席次、更讓改選完的董事會在位人數形成「偶數四席」，實際上根本無法進行表決，現任經營團隊的居心究竟何在？

小股東更質疑這次股東常會召集通知中，沒想到不但沒有任何公司未來如何提升運營、創造營收的相關議案，陳建當上董事長要做的第一件事反而是「修正公司取得或處分資產處理程序」，完全應照之前質疑現任經營團隊真實目的正是為「奪取中福公司資產」等媒體報導。

最後，小股東也懇請主管機關或檢調機關介入調查，希望主管機關可以維護金融秩序，不要讓股票變壁紙。