據交通部觀光局最新數據，台灣旅客今年1月份赴泰旅遊人次突破5.6萬、較去年同期成長超過60倍，以自然風光、戶外體驗、寺廟文化、特色美食聞名的泰國，持續穩坐東南亞旅遊冠軍寶座，而睽違3年再舉辦的「2023泰國潑水節」將於4月13日開跑，預計帶動更熱絡的泰國旅遊人潮。

深度旅遊體驗電商平台KKday表示，邊境解封後泰國旅遊商品流量已較解封前成長超過10倍，泰國因觀光體驗多、歷史景點豐富、價格平易近人，成為解封後KKday海外旅遊商品銷售前3名的國家，以美食體驗、景點票券、按摩行程、一日遊最受歡迎。現為迎接泰國潑水節的旅遊旺季，KKday推出超值機票與機加酒行程。

曼谷來回機票5日加贈機上餐、20公斤行李、網卡，9900元起；曼谷機加酒5日搭配市區鄰近地鐵的飯店，搭台灣虎航，再加贈機場接送、網卡，每人1萬1900元起，3月底開始至4月份開賣，並祭出限量限時優惠，若4月30日前出發再折扣1000元。另外，也有曼谷輕奢機加酒自由行5日，搭乘星宇航空、市區飯店住宿，每人1萬9900元起。

KKday推出曼谷機加酒5日商品。（KKday提供）

KKday加碼推出潑水節限定行程，由專業導遊帶客參觀邦芭茵夏宮、安娜教堂、崖差蒙空寺、瑪哈泰寺、帕席桑碧寺，行程最後還可以跟祈福的大象們來場潑水大戰，體驗獨一無二的潑水節，行程售價每人1690元。此外，當地深度旅遊體驗推薦商品還有包含泰式料理烹飪、水療按摩、叢林飛索、泰服體驗等，讓旅人盡情享受道地的泰式風情。

泰國潑水節期間人潮會比平時多，在踏上旅程之前，建議先規劃好行程，針對旅遊前需準備的觀光簽證與網卡，KKday即日起至4月30日推出eSIM卡限時8折優惠，收取憑證就可立即兌換，出國上網更方便，有5至30天方案可選擇，售價175元起，若是要辦理泰國觀光簽證，擔心要排隊久候，可選擇全台寄送或專人取件的代辦服務，售價1500元起。

芭堤雅的綠洲水療按摩體驗。（KKday提供）

旅遊體驗行程的部分，主打近期興起的「泰國服飾體驗」，穿著華麗的傳統服飾漫步於有百年歷史的曼谷鄭王廟，可以更融入當地風土民情；喜愛吃美食可體驗「泰式料理烹飪教室」，由專業廚藝學校教學，做出正統的泰式料理，每人售價1,147元，至於泰國最熱門的按摩，推薦「芭堤雅-綠洲水療按摩體驗」，運用傳統泰國草藥和天然水療結合，讓身心靈徹底放鬆，最低售價675元起。若喜愛體驗戶外活動，推薦清邁充滿趣味的叢林飛索，享受刺激的同時還能欣賞叢林美景。