為照顧成人自閉症患者，花蓮黎明教養院募資籌蓋「黎明喜樂園」，今天舉行竣工典禮，財團法人台灣基督教門諾會董事長宋淑蓉表示，喜樂園為東部首座成人自閉症照顧機構，可容納照顧72位成人自閉症患者，為長大的患者「安心老去」。因資金仍有約4500萬元缺口，藝人李明依當起公益代言人，盼社會各界一同加入奉獻，把成人自閉症患者留在喜樂園好好照顧。

為照顧成人自閉症患者，花蓮黎明教養院募資籌建「黎明喜樂園」，歷經多年努力，終於在今天舉行竣工典禮。（王志偉攝）

花蓮黎明教養院位在花蓮市美崙地區，45年來致力照顧上百名身心障礙者，包含多重障礙、唐氏症及自閉症等，因現有7層大樓不敷使用，約10年前募資，在壽豐鄉籌蓋「黎明喜樂園」，總工程經費1億7800多萬元，2019年開工，不過碰上新冠肺炎疫情，募款受阻，但黎明教養院仍撐下去，在各界善心人士與民間公司捐款協助，主體工程今辦竣工典禮，地方各界前往致意。

宋淑蓉表示，黎明教養院目前有33位肯納症院生（俗稱自閉症），隨著年齡增長，所需要的照顧、生活空間，都不一樣，喜樂園的設立，不僅可以讓他們「安心老去」，也能再增加照顧人數至72人，紓緩家庭負擔。

宋淑蓉不諱言，黎明喜樂園主體建築與環境雖已完工，但「只有空殼」，內部除了無障礙設施，院生寢室的床墊、床板先進駐外，軟硬體設施仍然缺少，所有的照顧服務又不能停歇，黎明面臨艱難挑戰，需要大家的代禱和支持的力量。

黎明估算，仍需4500萬元（1500萬元工程款，3000萬元內裝）挹注，若募款順利，最快下半年，就可以讓17位肯納兒入住，明年資經若能全部到位，就可正式啟用，讓72位肯納兒入住。

公益代言人李明依表示，感受家有自閉症孩子的辛勞，在台北車站等公車亭燈箱發起公益廣告曝光後，有許多善心人士主動聯繫捐款，台灣人真的好有愛心。宋淑蓉也非常感謝李明依願意為黎明代言振臂高呼，讓黎明的事工被看見，期待各界的愛心，讓喜樂園協助自閉家庭在光中前行。

「黎明喜樂園」今天竣工，各界到場致意。若募款順利，可望在下半年迎來第一批住客。（王志偉攝）

黎明喜樂園位於壽豐鄉東華大學園區，佔地約5公頃，興建兩棟大樓，大肯一村、大力二村、共72床，除收治院生，並提供日間服務照顧、醫療復健與教學活動區域。黎明喜樂園結合當地環境優勢，將落實歐美綠自然照護(Green Care)模式，於園區草皮打造療癒花園，讓成人自閉症者能接觸綠自然照護，並舉辦社區活動以促進社區交流並回饋社會。