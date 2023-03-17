為響應3月20日世界口腔健康日，衛福部與牙醫師公會全國聯合會合作，4月1日至15日期間，懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少年持健保卡至全台1017家「愛心親善牙醫院所」看診，可享免掛號費。

衛福部口腔司長張雍敏表示，近年國內推動很多口腔保健政策，包括兒童牙齒塗氟、恆牙第一臼齒窩溝封填、含氟漱口水、食鹽加氟、12歲以上民眾每半年一次洗牙等；隨著新冠疫情減緩，提醒民眾「口腔衛生絕對不要停歇！」

今年4月1日至15日期間，懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少年持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」的牙醫診所或醫院牙科部就診，可享免掛號費福利，盼建立「定期口腔檢查」的正確觀念。

「研究顯示，有7成嬰幼兒齲齒是來自媽媽。」牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷說明，懷孕婦女因為荷爾蒙改變，口腔疾病發生機率增加，且懷孕時身心變化大，可能無法做好口腔清潔，造成蛀牙細菌垂直傳染給胎兒；因此，如果協助做好媽媽的口腔預防保健，適當使用氟化物，就能讓孩子更健康。

另外，牙醫師公會全聯會與中華基督教救助協會－1919陪讀計畫合作，將口腔保健物資及口腔保健識能傳達給陪讀計畫中的兒童，預計全台1752名學童參與。牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會主委黃明裕表示，除了提供牙膏、牙刷等物資之外，也設計「打卡機器人」活動，提升學童潔牙動機。

萬芳醫院兒童牙科醫師王敏靜說明，過去經驗發現，小朋友接受傳統衛教後，大約1個月就會忘記，因此以行為心理學的習慣理論設計「打卡機器人」。她舉例說明，養成習慣需要持續66天，因此設計「達成66天」可獲得較大的獎勵，希望鼓勵並提醒學童每天刷牙。