嘉義市警方執行「安居緝毒專案」，查扣大批毒品、毒咖啡包、梅片。（廖素慧攝）

嘉義市警方威力掃蕩幫派經營的場所，查扣賭博、詐欺水房機具等大批物證。（廖素慧攝）

壓制黑幫氣焰，阻斷黑幫金脈，嘉義市警方威力掃蕩臨檢全市65處幫派組合投資經營、黑幫份子聚集出入處所，查獲電子遊藝場賭博、詐欺水房、組織犯罪治平專案，共逮捕15名嫌犯分別移送嘉義、桃園地檢署，其中楊姓詐欺罪嫌犯是太陽聯盟份子，還有地方幫派成員及2名越南移工。

嘉義市警方本月6日至20日威力掃蕩黑幫臨檢及執行警政署「安居緝毒專案」，17日發布第1波成果。

在嘉義市林森西路1家電子遊藝場，查獲利用賭博遊戲機台賭博，有受害人損失近百萬元，查扣賭博機台58台、IC板87片、現金33萬餘元、監視器、積分卡等證物，涉案的40歲蔡姓負責人是地方幫派份子，警詢後依賭博罪移送蔡嫌及2名員工、1名賭客共4人。

此外，在博愛路1處公寓大樓查獲詐欺集團水房，查扣手機35支、筆記型電腦2台等證物，當場逮捕32歲楊姓男子自稱「太陽聯盟」份子、32歲蔡姓男子也是台中地方黑幫成員及集團手下等共3人，依詐欺罪移送3嫌。

還有在德安路1處民宅查獲毒品分裝工廠，現場逮捕29歲江姓男子、1名手下及2名越南籍逃逸移工等共4人，起獲毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、梅片820錠等大批毒品，查扣現金11萬餘元、監視器及封口機等分裝工具一批，依毒品危害防制條例移送4嫌。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，公權力不容挑戰，對黑道幫派零容忍，警方打擊犯罪絕不手軟，維護社會安寧及人民的安全，責無旁貸，絕不容許不法分子破壞社會秩序。