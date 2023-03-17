曾於多間美國著名米其林星級餐廳歷練、帶領餐廳「CÉ LA VI Dubai」入選《米其林指南杜拜》的料理鬼才Howard Ko，將在3月23日至3月25日來台展開客座活動。其中3月25日晚間將來到寒舍艾麗酒店的La Farfalla義式餐廳，為賓客帶來5道式套餐佐搭5款佳釀，限量開賣60席次，每位5500元+10%，想嚐鮮的饕客可得手速預約。

位於杜拜的摩天大樓54樓的現代亞洲風格餐廳「CÉ LA VI Dubai」，行政主廚Howard Ko在美國加州洛杉磯成長，自孩童時期開始就對料理產生極大興趣，為了實踐成為一名廚師的夢想，特別前往培育出眾多世界級頂尖餐飲人才的「美國廚藝學院」（Culinary Institute of America）學習正統技法。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳將在3月25日晚間迎來Howard Ko客座。（寒舍艾麗酒店提供）

追求極致與完美的他，2006年時於紐約米其林2星餐廳「DANIEL」正式展開烹飪之旅，之後更於Picholine、Restaurant Mélisse、The French Laundry以及The Restaurant at Meadowood等紐約與加州的星級餐廳，與世界名廚共事、磨練廚藝。而手藝出眾的Howard更受邀為LVMH集團旗下的頂級酒吧餐廳品牌「CÉ LA VI」至杜拜籌備「CÉ LA VI Dubai」，該餐廳在2022年獲肯定入選阿拉伯聯合大公國首屆《米其林指南》。

「CÉ LA VI Dubai」行政主廚Howard Ko。（寒舍艾麗酒店提供）

路上不受拘束，將各具特色的飲食文化與食材，打破固有框架與想像空間，以更大膽的方式細膩呈現。以純正的Fining Dining技法為根基，揉合東方元素，碰撞出獨具巧思的現代創意料理。

爐烤海中鮮干貝。（寒舍艾麗酒店提供）

這次客座活動，Howard特別以「CÉ LA VI Dubai」經典料理為概念，為La Farfalla賓客設計5道式套餐，大肆玩轉極富東方色彩的韓式辣椒油、壽司米、日式調味料的味醂與柚子胡椒醬等食材元素，將每一道菜餚注入新穎的靈魂風貌，同時搭配由酩洋國際酒業團隊精心挑選、最適合料理風味的5款佳釀，讓饕客感受食藝饗宴。

香烤海鱸魚。（寒舍艾麗酒店提供）

首先，猶如畫盤般美麗的開胃菜「爐烤海中鮮干貝」，嚴選日本北海道生食級干貝，與白花椰菜香煎至表面微焦，下方鋪上以花椰菜與牛奶一比一比例調製、散發淡雅奶香的白花椰菜慕斯蓉，中間有辣味豬肉腸餡奶油醬汁，以及富辣勁的韓式辣椒油，口感豐富。這道料理將佐搭法國香檳「Gremillet Brut Blanc de Noirs NV」，細緻氣泡中感受水果、陽光與細微胡椒的怡人香氣。

美國和牛紐約客牛排、精燉牛小排雙重奏。（寒舍艾麗酒店提供）

綻放金黃澄亮光芒的「胡桃南瓜蓉『壽司米』燉飯」，特選富有極佳彈性與黏性的台東在地壽司米入饌，先將帶有一絲奶韻、又稱「奶油南瓜」的胡桃南瓜整顆烘烤，取出果肉後結合米粒，加入蔬菜高湯、帕瑪森起司、馬斯卡彭起司、奶油以及些許松露油等悉心燉煮；外邊輕柔擠上如雲朵般澎綿的帕瑪森乾酪慕斯，並灑上烤鴻禧菇、刨上新鮮松露片與松露醬點綴。料理將佐搭西澳白酒「Vasse Felix Chardonnay 2018」，清新甘甜的白桃與檸檬香氣，尾韻透出柑橘花香氣息。

熱前菜「香烤海鱸魚」先將肉質柔嫩的海鱸魚表皮微煎後入爐烘烤，佐沾柑橘柚子胡椒風味奶油醬汁」，讓濃郁奶香中夾帶一縷柚子清香；周圍點綴的配料看似簡單卻費工，包含將柑橘泡在糖與水等比例的糖漿中小火煮入味的糖水柑橘、整顆甜菜根烘烤並以白酒醋調味的甜菜根泥、刨片冰鎮增加脆度的甜菜根片，以及手工拌煮焦糖口味的糖漬核桃。料理佐搭西澳白酒「Vasse Felix Heytesbury Chardonnay 2012」，充滿鳳梨、桃子、黃檸檬等多汁甜美果香，並帶有細微羊脂味。

集結2款肉品的主菜「美國和牛紐約客牛排、精燉牛小排雙重奏」，一款為口感緊實帶著豐美油脂的和牛紐約客牛排，一款為慢燉至軟嫩無比的精燉牛小排，淋上以味醂、柚子汁、紅蔥頭、大蒜、百里香等調製的醬汁，享受截然不同的牛肉風味；配料的小白菜與秀珍菇則以胡椒、奶油、乾蔥末、大蒜末及檸檬汁調味，主廚更特地製作以多樣食材熬煮2小時的黑芝麻醬汁，帶出特別的酸甜滋味。料理佐搭西南澳紅酒「Vasse Felix Cabernet Sauvignon 2018」，豐盈果香伴隨巧克力、辛香料及橡木香氣。

餐後甜點則為吸睛的「火烤阿拉斯加」（Baked Alaska），這款甜品相傳為19世紀時期的某間美國餐廳，為慶祝美國成功從俄羅斯買下阿拉斯加而設計。這次套餐中的「火烤阿拉斯加」以白巧克力海綿蛋糕為基底，中層為椰奶冰淇淋，上層則為百香果芒果雪碧冰，外邊抹上一層由蛋白與糖打至蓬鬆狀的義大利蛋白糖霜，接著以噴槍火烤表面烙印上迷人的淡褐色紋路，底層搭襯香濃的手工芒果醬，再撒上韓國辣椒粉與檸檬皮屑，口感冰涼並富熱帶果香。甜品將佐搭西澳白酒「Vasse Felix Cane Cut Semillon 2017」，洋溢杏桃、檸檬和萊姆香氣，後段蔓延乾草與葡萄乾氣味。

此外，為讓更多賓客能品嘗到活動菜色，3月26日至4月30日間，La Farfalla廚藝團隊也將自這次的客座套餐中選取4款料理以主菜方式呈現，期間限定推出；主餐搭配餐廳自助沙拉吧，每位1680元起+10%。

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