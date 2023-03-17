韓國女團「BLACKPINK」本週18日、19日將在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦2場演唱會，吸引共9萬人朝聖，對比4年前9000人的林口體育館，人氣翻漲10倍，而她們此次世界巡演，預計動員高達150萬人，將賺進1800億韓元（約45億台幣），堪稱人體印鈔機，據悉，她們下榻酒店選在前年11月開幕的高雄洲際酒店，入住沒在官網出現、價格比25萬的總統套房低一些的隱藏版房型，稍早也有工作人員陸續抵達。

「BLACKPINK」自去年10月起，從首爾展開為期9個月的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，走訪30多個城市，共56場演出，北美和歐洲場次去年圓滿落幕，亞洲巡演今年1月從成員Lisa的家鄉泰國開跑，目前已走訪香港、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、印尼，下周將到菲律賓，並將於6月在成員Rosé的家鄉澳洲畫下句點。總飛行里程高達4萬2028公里，若以地球周長為4萬公里來看的話，相當於繞了地球一整圈，所屬經紀公司「YG娛樂」也砸重金準備專機接送4姝，成員們也都有在IG上曬出過自己搭乘專機的美照。

據韓媒報導，「BLACKPINK」此次亞巡搭乘的是超大型商務噴射機「Embraer Lineage 1000」，每小時要價1.35萬美元（約42萬台幣）的，以她們1月總共35小時34分的飛行時數來算的話，不包含其他費用，光是坐飛機移動就要燒掉1500萬台幣。而該機型最多可以容納18人，機上備有特大雙人床以及浴室等超豪華設施，讓她們在機上也能好好休息，且機場還有特殊通道，出入關手續只要不到10分鐘就可以完成。據悉，她們來台也將搭乘專機抵達高雄小港機場。