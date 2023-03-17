10年來房價逐年增高，購屋總價門檻也越來越高，觀察多年來總價走勢，從2013年開始聯徵中心的平均鑑估值破千萬，且銀行鑑估值大約為實際成交價格的9成，因此實際平均購屋總價應該比鑑估值更高，另一方面，雖然核貸成數比10年前增加3個百分點、利率減少0.08個百分點，但平均建物面積減少3坪，10年後買房不僅總價變高，還少買了一間主臥。

郎美囡指出，買方資金能力降低，購屋面積必然下滑，且少子化及不婚影響，所需居住面積也有縮小的趨勢，因此平均購屋面積可能還會減少，此外，根據聯徵中心資料，去年第一季平均房貸利率僅1.46%，但央行急速升息，第四季的平均房貸利率已飆升到1.96%，今年若再升息，平均房貸利率可破2%，房貸負擔再加重。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，銀行緊縮銀根，還有揮之不去的通膨壓力，今年央行可能還有升息計畫，建議買方評估貸款負擔時以當下利率再增加0.25~0.5%計算，試算未來若繼續升息，財務狀況能否應付，避免因為資金調度不佳而陷入困境。