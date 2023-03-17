美國幾家大型銀行在周四決定對第一共和挹注資金，試圖拯救該家陷入困境的銀行。而在過去一周，已經有兩家銀行倒閉，並引發金融市場恐慌。

據了解，美國財政部長葉倫、聯準會主席鮑爾，和摩根大通執行長Jamie Dimon等主要有力人士在本周討論，並促成此一注資協定。

雖然該拯救消息讓第一共和股價在周四收盤上漲10%，但是盤後交易仍大跌18%。

分析師認為，有關當局似乎急於要快速解決系統性危機，但是對銀行業危機的擔憂尚未結束。

Deep Data的分析師Mathan Somasundaram認為：「他們(大型銀行行)可能為了自身利益，將錢存放在第一共和，以維持其生存，並防止銀行擠兌。然後他們將逐步地撤出該行，這家銀行也會慢慢消亡」。

「葉倫曾經表示，所有銀行的存款都會受到保護，但是可能不包括那家銀行(第一共和)」。

在拯救第一共和的行動中，參與的銀行包括摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行、高盛、摩根士丹利。

儘管救援行動成功阻擋了眼前崩潰的立即危機，但是投資人對於第一共和延後揭露現金部位仍感到驚訝，並且也不清楚該行和其它金融機構本月還需要從聯準會獲得多少支援。

就目前而言，美國有關當局相信，銀行業體系具有韌性，並試圖強調，現在的動盪與15年前的全球金融危機大不相同，因為銀行資本更充足，資金更容易取得。