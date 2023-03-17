正隆2022年第四季合併營收104.99億元，季減1.11％、年減12.6％，為近7季低點。毛利率17.11％、營益率3.58％，較第三季轉盈，自近13年半、近8年半低點回升。歸屬母公司稅後淨利3.14億元，季增40.58％、年減60.28％，每股盈餘0.28元，自近6年半低點回升。

累計正隆2022年合併營收439.21億元、年減2.37％，惟毛利率16.7％、營益率3.77％，分創近7年、近8年低。雖有業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利25.2億元、仍年減達36.42％，每股盈餘2.27元，為近3年低點。董事會決議擬配息1.1元。

正隆總經理張清標說明，去年原物料、能源、航運、人工成本同步高漲，公司雖有調漲成品價格因應，但由於市場需求自去年下半年起急遽下滑、第四季旺季不旺，需求不振導致成本上漲無法充分轉嫁，使去年毛利率及獲利明顯下滑。

張清標指出，國際廢紙、短纖漂白漿、原生漿去年初每噸價格為205、670、755美元，至年中漲至275、925、915美元，至年底則滑落至165、880、785美元。煤炭因俄烏戰爭影響，自去年初每噸175美元漲至年中的310美元新高，至年底降至約210美元。

張清標表示，目前國際廢紙價格在170～180美元浮動，短纖漂白漿及原生漿均約750～650美元，煤炭目前則約200美元。由於新產能投入及需求不振，預期漿價上半年還有向下修正空間，但整體成本仍處於相對高檔。

正隆2023年前2月自結合併營收63.96億元、年減11.37％，為近3年同期低點。張清標表示，1月因適逢春節工作天數較少，2月後內需狀況有所改善、但外銷狀況仍偏弱，呈現「內溫外冷」態勢，目前預期下半年需求有機會逐步回溫。

張清發表示，正隆審慎期待景氣後市展佳、下半年市況回溫，惟基於總體經濟狀況不理想、整體復甦態勢尚不明朗下，將持續強化原物料及成品庫存控管、強化營運韌性，希望能度過短期需求低迷期，為未來需求回升做好準備，致力改善毛利率表現。

而越南的市場需求目前已見回升，但張清標表示，距離恢復過往高點還需要一段時間。不過，正隆持續打造越南一條龍造紙基地，包括平陽造紙廠第二期、南越濱吉紙器廠及北越北江紙器廠將在上半年陸續投產，平陽造紙廠第三期產線規畫亦持續進行中。