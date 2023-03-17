泓瀚去年營收年增14.97％，獲利0.55億元，年增86.67％，EPS1.68元，配發現金1.4元；對照股價27.1元，殖利率5.16％。磐亞去年營收年增5.86％，獲利4.02億元，年增17.53％，EPS1.14元，配發現金0.15元及股票0.75元。

此外，誠泰科技（4767）去年營收年增11.63％，但因原料EVA漲勢明顯，獲利0.75億元，年減23％，EPS2.16元，配發現金1.3元；對照股價26.75元，殖利率4.86％。

和益烷基苯年產12.5萬噸；壬酚台灣產能2.5萬噸，與長春合資的大陸江蘇壬酚廠年產4萬噸；氫化石油樹脂產能2.4萬噸。2025年LAB產能約440萬噸，需求約405萬噸，化工本業市況持穩看待。搭配綠能、環保等轉投資事業持穩推展，強化長期利基。

和益旗下和協環保搶攻台積電高雄廠煉油廠舊址整治案藥劑供應機會，也規劃布局大陸、東協等新興市場；雲豹能源（6869）綠能、儲能產業布局活絡開展，增添業外收益能量。

誠泰科近年加速聚焦推展食品包裝及空氣濾清器新應用市場，旗下生質型熱熔膠產品獲經濟部CITD輔導計畫支持，今年推廣至包裝市場運用；無瀝青基防水膜產品也取得日本及台灣專利，可望逐步取代現有傳統型瀝青基產品。

誠泰科另布局大陸空濾市場。無鹵阻燃（UL94-V0）市場量續增；精密電子無塵室應用需求增加，有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。