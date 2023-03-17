湖西鄉是澎湖的農業大鄉，為了讓小朋友了解「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的意義，特別在湖東村辦理「食農戶外教學活動」，湖西鄉長陳振中、湖東村長許政忠親自介紹畚箕井，訴說早年離島缺水時，先民如何儲水、保護水源的智慧，並跟孩童一起脫掉鞋子，赤腳體驗農民種植花生的辛勞。

許政忠告訴小朋友，湖東大廟旁故事牆的畚箕井、沍鯽魚和澎湖絲瓜等澎湖農村景象，接著他向小朋友講解花生的生長過程和種植技巧，然後分成若干小組，進行實際的種植。花生是澎湖早年三大主要農作物之一，澎湖花生品質優良，小朋友在許政忠的悉心指導下，將種子撒在田裡，小腳丫撥土覆上「踢土豆」，讓花生種子全部埋在淺土裡，然後在田裡澆水，確保花生可以在順利發芽、成長。

湖西鄉安排學童坐一小段牛車，讓他們從小貼近土地、珍愛自然，並關注環境保護和農業發展，為未來做出更有意義的貢獻。（湖西鄉公所提供）

陳振中表示，這次活動不僅讓學童們學會了種植花生的技巧，同時也讓他們從中體會長輩們務農的辛勞，所以他特別請許政忠安排坐一小段牛車到田間，並且帶小朋友脫掉鞋子，讓腳與大地交流互動，感受來自土地母親的溫度。

陳振中十分感謝許政忠村長協助這項有意義的活動，也讚許幼兒園老師規劃這麼有意義的體驗行程，這次食農教育一定會對孩子們的成長產生深遠影響，只有從小貼近土地、珍愛自然，才能從自然中學習，並且讓地球永續發展讓他們更加關注環境保護和農業發展，為未來做出更有意義的貢獻。