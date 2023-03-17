高雄市仁武警分局長張泰賓與快樂聯播網電台攜手拆穿詐騙集團的話術糖衣。（高雄市仁武分局提供／林雅惠傳真）

近年來詐騙案件手法五花八門，全民普發6000元3月22日起開放民眾至官網登記，警方提醒民眾要有「識詐」能力，政府不會以簡訊、電子郵件或是Line訊息提醒民眾點擊網址登記領取，如果有接到類似訊息，絕對是詐騙手段，務必小心查證！

為了有效加強民眾「識詐」能力，避免上當受騙，高雄市仁武警分局長張泰賓與快樂聯播網電台攜手拆穿詐騙集團的話術糖衣。在電台直播節目中，分局長張泰賓向聽眾介紹常見的「假投資」、「解除分期付款」等詐騙手法，也向聽眾分析最近很夯的話題：「普發現金6000元」，提醒聽眾朋友小心有心人士藉此話題詐騙。

警方表示，民眾如接收到下列2種簡訊、電子郵件、line之內容，請注意：「絕對是詐騙！」

一、「恭喜您，免分流排隊等登記，政府目前開放少數名額電腦抽籤【快速登記，優先領取】請點擊一下連結，快速登記領取！」

二、來電自稱是某某銀行，配合政府普發現金作業，詢問不會操作的民眾可電話教學，操作ATM領取，假藉政府貼心政策，行轉帳之實。

警方提醒民眾切記要3不：「不點擊」、「不填輸」、「不轉傳」，避免填具個人資料後，成為詐團的人頭帳戶。