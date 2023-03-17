（翻攝自國會頻道）

國民黨立委鄭麗文今就「台獨」議題詢問行政院長陳建仁的態度，陳建仁表示，「台獨不是一個重要的議題」，怎麼樣讓台灣成為一個自由民主的主權獨立國家、怎麼樣讓台灣成為能夠蓬勃發展，才是一個重要的議題。

立法院院會今天行政院長陳建仁提出施政方針與報告繼續質詢，鄭麗文詢問，副總統賴清德接任民進黨主席後，要把「抗中保台」變成「和平保台」，另外，賴清德說沒有再宣布台獨必要，還考慮將「四個堅持」列入黨綱，詢問陳建仁的意見。

陳建仁表示，他不能代表民進黨發言，但就他的看法，台灣是自由民主、保障人權的國家，「我們也應該往這個路上繼續邁進」。鄭麗文表示，賴清德現在不講台獨，外交部長吳釗燮接受外媒訪問時也說要「維持現狀」，目的是否為了避免兩岸戰爭。

陳建仁說，「維持現狀是我們努力的目標」，但追求兩岸穩定、和平穩定也相當重要。沒有一個人希望戰爭，兩岸都需要努力，中國大陸對台不要有文攻武嚇，也不要對台國際打壓；大陸不斷文攻武嚇，所以就會破壞台海穩定和平。

而曾擔任民進黨國大代表的鄭麗文則表示，民進黨通過「台獨黨綱」、「台灣前途決議文」時，她在民進黨，但她發現民進黨不搞台獨了、不會制憲建國了、賴清德未來如果有幸選上也不會搞台獨。

陳建仁反問，「所以妳贊成台獨嗎？」，鄭麗文回答：「當年是啊。」

陳建仁表示，「台獨不是一個重要的議題」，怎麼樣讓台灣成為一個自由民主的主權獨立國家才是一個重要的議題，怎麼樣讓台灣成為能夠蓬勃發展才是一個重要的議題。