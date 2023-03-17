因家人兩年前被檢查出罕見疾病，無黨籍立委林昶佐今（17）日宣布，在多次思量後，2024將不競選連任。對此，「QuickseeK快析輿情資料庫」稍早在臉書發布最新聲量調查，將綠營相關的前文化部長鄭麗君、台北市議員王世堅、吳沛憶、劉耀仁、洪婉臻都納入統計。

「QuickseeK輿情資料庫」分析，從民進黨多名潛在人選近一季網路聲量可以看到，諸多可能人選當中，王世堅擁有17萬筆的聲量數，佔據了95.3%的聲量占比，相較第二名的吳沛憶的4,482筆相較，王足足多了16萬5千多筆聲量，接下來依序為鄭麗君、劉耀仁和洪婉臻。

然而要拿下立委席次不能單憑聲量數，「QuickseeK輿情資料庫」進一步檢視5人的網路好感度，發現王世堅敬陪末座，P/N值僅0.22。究其原因，王在去年九合一選舉綠營大敗後砲打黨中央，更怒嗆前新竹市長林智堅「草包」，造成部分綠營支持者非常不滿。

儘管個人聲量相當大，但王世堅稍早也表示，外界傳出好友黃珊珊也有可能在這邊選之後，他就打消了念頭，自己說過不選，就不會再說要參選。他也認為，民進黨不會徵召他；另在其他艱困選區方面，王也強調，民進黨有很多在地議員努力經營。