下個月初就是清明節5天連假，許多人已安排提前掃墓，有民眾回老家祭祖，發現家中祖先竟被生人「搶頭香」亂插。對此，豊寓島嶼風水顧問高宏寓直言，「搶他人祖先祭祀頭香，可能衰『一世人』（一輩子）。」

根據《三立新聞網》報導，高宏寓指出，台灣有些地方習俗，會有一種觀念，「清明搶他人宗祠頭香可搶走祖先庇佑」，事實上是有問題的。他說，台灣本就有「公媽隨人祀」的傳統，而搶他人祖先頭香，不僅不會帶來好運，還可能觸怒先人。

高宏寓提到，曾遇過一位客戶，因觸怒他人祖先，經常作夢、諸事不順，以為自己卡到陰；後來請城隍爺做主，才知道他曾在掃墓時，不小心跨過他人祖墳，別人祖先不開心，就開始找他麻煩，最後在神明做主下才解決。「搶他人祖先頭香也是同樣道理，別人祖先不認識你，你心存惡意去插香，恐怕只有觸怒的可能。」

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